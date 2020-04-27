«Впервые в мировой истории»: как ВДВ провели уникальную десантную операцию в Заполярье

Российские «голубые береты» впервые в мировой истории совершили десантирование с высоты 10 тыс. м в Арктике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Высадку осуществили в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в рамках учений по ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника. Десантники использовали современные парашютные и кислородные системы. Эксперты считают, что бойцы ВДВ успешно провели в Заполярье чрезвычайно сложную операцию в том числе и благодаря новым спецсредствам и обмундированию.

Военнослужащие российских ВДВ первыми в мире десантировались в Заполярье с высоты 10 тыс. м, сообщается на сайте Минобороны. Высадку в районе архипелага Земля Франца-Иосифа обеспечили три военно-транспортных самолёта Ил-76. Во время этой операции десантники апробировали новое снаряжение и оборудование, приспособленное под суровые арктические условия.

«Сегодня впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. м с использованием кислородного оборудования и c последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас ещё никто не делал», — заявил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Опрошенные RT эксперты назвали высадку «крылатой пехоты» с высоты 10 тыс. м подвигом: как правило, на учениях десантирование происходит с высоты 3—5 тыс. м, причём в более благоприятных природно-климатических зонах. По словам обозревателя журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, десантники достаточно сильно рисковали, осуществляя прыжки в районе Земли Франца-Иосифа.

«Это действительно эпохальное событие. Напомню, что прыжки с высоты 4—4,5 тыс. м уже требуют специального кислородного оборудования, а тут произошло десантирование с высоты, на которой летают пассажирские самолёты, да ещё и в условиях низких температур. Это было очень сложное задание, и его выполнение лишь подтверждает высокий профессионализм «голубых беретов», — подчеркнул Дрозденко.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов обратил внимание на то, что военнослужащие ВДВ использовали новейшее оборудование и парашютные системы. Как предполагает аналитик, в Заполярье были испытаны спецсредства и униформа, выдерживающие мороз -50 °C.

«Сейчас в ВДВ идёт полномасштабная замена парашютного оборудования, которое в том числе можно будет применять для десантирования в Арктике. Скорее всего, высадка с 10 тыс. м позволила испытать надёжность новых спецсредств и обмундирования в экстремальных условиях. Но как бы то ни было, наши десантники проявили большое мужество, заслуживающее самых высоких оценок», — сказал Михайлов.

«При отсутствии навигации»

Высотное десантирование в Арктике было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. По словам Евкурова, «это прямое поручение министра обороны Российской Федерации» Сергея Шойгу, которое было успешно выполнено.

Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, перед выполнением десантирования экипажи Ил-76 провели соответствующие сборы и тренировки в пунктах постоянной дислокации. На занятиях лётчики наблюдали за поведением самолётов, оценивали управляемость, надёжность бортовой техники и силовых агрегатов на высоте 10 тыс. м.

Позиции российских войск на учениях в Арктике

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В свою очередь, и. о. начальника боевой подготовки командования ВТА полковник Иван Золотько отметил, что высотное десантирование в Заполярье осложнялось отсутствием видимых ориентиров, а потому было непростой задачей для лётного состава.

«Выполнение высотного десантирования в арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж, на штурманскую службу, так как полёт выполнялся над безориентирной местностью, при отсутствии наземных средств навигации. При этом необходимо было выдержать все параметры полёта и выйти точно в указанную зону десантирования строго в назначенное время», — пояснил Золотько.

Десантирование с высоты 10 тыс. м было одним из эпизодов тактико-специального учения по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника в Арктике. После высадки десантники с помощью беспилотной авиации выявили лагерь условного противника.

«В последующем, передав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели штурмовую авиацию и уничтожили его. Следом был проведён налёт на лагерь ДРГ, в ходе которого огнём из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора», — сообщает Минобороны РФ.

Во время марша в район эвакуации десантники провели занятия по выживанию в условиях Крайнего Севера и постройке укрытий из снега. На заключительном этапе учений часть военнослужащих покинула остров на двухзвенном тягаче ДТ-30ПМ «Витязь», приспособленном для передвижения в полярной и лесоболотистой местности.

Как заявил Евкуров, подобные манёвры планируется проводить ежегодно, «в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения». Манёвры должны привить военнослужащим знания и навыки, необходимые для выполнения задач в условиях отсутствия дорог, обилия водоёмов и болот.

Богатый опыт взаимодействия

Из материалов Минобороны РФ следует, что Воздушно-десантные войска регулярно проводят учения в Заполярье. В предыдущие годы они отрабатывали высадку на льдины, поисково-спасательные мероприятия, передвижение на собачьих упряжках, продолжительные марши, сооружение ледовых лагерей, оказание медицинской помощи и антитеррористические действия в экстремальных условиях.

Также войска ВДВ совместно с частями Северного флота участвуют в межвидовых манёврах. На этих учениях отрабатывается взаимодействие кораблей, сил противовоздушной обороны, авиации и наземных подразделений. Например, в конце августа прошлого года группировка армейского корпуса Северного флота и подразделения ВДВ осуществили высадку в порту Дудинка и выполнили задачу по обороне важного промышленного объекта при поддержке артиллерии и самолётов ВКС.

Военнослужащие ВДВ отрабатывают уничтожение лагеря ДРГ

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Как ранее заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, проведение межвидовых учений необходимо для объективной оценки возможностей новой техники, применяемой на незнакомой местности в Заполярье. Кроме того, он полагает, что подразделения ВС РФ получают богатый опыт взаимодействия для выполнения задач по защите экономических объектов в Арктической зоне РФ.

Воздушно-десантные войска вносят вклад и в улучшение условий военной службы на Крайнем Севере. Так, на международном форуме «Армия-2019» Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) представило проект системы инженерной разведки ледовых переправ с использованием ГЛОНАСС и радиолокационной станции.

Как сообщил начальник научно-исследовательского отдела РВВДКУ полковник Василий Елистратов, данная разработка способна определять толщину снежного покрова, льда, а также «просвечивать» водоёмы на глубине до 5 м. Ещё одна функция системы — обнаружение взрывных устройств, «имеющих электрический контакт».

Также на «Армии-2019» был продемонстрирован комплекс «Жилец», предназначенный для поддержания оптимальной температуры тела бойца. Изделие защищает военнослужащих от арктических ветров и морозов. Специалисты РВВДКУ разработали его совместно с Институтом инженерной физики.

«Мы создали волокно, которое проводит электричество. Оно вживляется непосредственно в элементы одежды — жилеты, штаны, обувь, перчатки. Комплекс оснащён довольно мощным аккумулятором, но при этом требует небольшого расхода электричества», — рассказал RT Елистратов на полях форума «Армия-2019».

Как полагает Александр Михайлов, привлечение Воздушно-десантных войск к манёврам в условиях Крайнего Севера позволит арктической группировке войск РФ эффективнее выполнять противодиверсионные задачи, оборонять важнейшие гражданские и промышленные объекты. Параллельно с этим совершенствуются средства арктической разведки, вооружение и экипировка «голубых беретов».

«Главное преимущество крылатой пехоты — это мобильность. Десантники лучше остальных могут высадиться на незнакомой местности, ликвидировать группировку противника, взять под контроль или охрану какой-либо объект инфраструктуры», — пояснил Михайлов.

С точки зрения Дмитрия Дрозденко, переброской «голубых беретов» в районы Крайнего Севера Россия также демонстрирует членам НАТО готовность защищать свои рубежи и экономические интересы от любых провокаций.

«Борьба за Арктику, её ресурсы и Северный морской путь будет только обостряться. США и другие западные государства открыто говорят о необходимости военного соперничества с нашей страной за контроль этого макрорегиона. Однако высотным десантированием, межвидовыми учениями и другими акциями Москва даёт понять, что попытки создать угрозу интересам РФ непременно найдут достойный ответ», — подчеркнул Дрозденко.