Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / В России

«Впервые в мировой истории»: как ВДВ провели уникальную десантную операцию в Заполярье

27 апреля 2020, 08:05  •  34 • В России
Российские «голубые береты» впервые в мировой истории совершили десантирование с высоты 10 тыс. м в Арктике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Высадку осуществили в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в рамках учений по ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника. Десантники использовали современные парашютные и кислородные системы. Эксперты считают, что бойцы ВДВ успешно провели в Заполярье чрезвычайно сложную операцию в том числе и благодаря новым спецсредствам и обмундированию.
 
 

Военнослужащие российских ВДВ первыми в мире десантировались в Заполярье с высоты 10 тыс. м, сообщается на сайте Минобороны. Высадку в районе архипелага Земля Франца-Иосифа обеспечили три военно-транспортных самолёта Ил-76. Во время этой операции десантники апробировали новое снаряжение и оборудование, приспособленное под суровые арктические условия.

«Сегодня впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. м с использованием кислородного оборудования и c последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас ещё никто не делал», — заявил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Опрошенные RT эксперты назвали высадку «крылатой пехоты» с высоты 10 тыс. м подвигом: как правило, на учениях десантирование происходит с высоты 3—5 тыс. м, причём в более благоприятных природно-климатических зонах. По словам обозревателя журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, десантники достаточно сильно рисковали, осуществляя прыжки в районе Земли Франца-Иосифа. 

«Это действительно эпохальное событие. Напомню, что прыжки с высоты 4—4,5 тыс. м уже требуют специального кислородного оборудования, а тут произошло десантирование с высоты, на которой летают пассажирские самолёты, да ещё и в условиях низких температур. Это было очень сложное задание, и его выполнение лишь подтверждает высокий профессионализм «голубых беретов», — подчеркнул Дрозденко.

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов обратил внимание на то, что военнослужащие ВДВ использовали новейшее оборудование и парашютные системы. Как предполагает аналитик, в Заполярье были испытаны спецсредства и униформа, выдерживающие мороз -50 °C.

«Сейчас в ВДВ идёт полномасштабная замена парашютного оборудования, которое в том числе можно будет применять для десантирования в Арктике. Скорее всего, высадка с 10 тыс. м позволила испытать надёжность новых спецсредств и обмундирования в экстремальных условиях. Но как бы то ни было, наши десантники проявили большое мужество, заслуживающее самых высоких оценок», — сказал Михайлов.

«При отсутствии навигации»

 

Высотное десантирование в Арктике было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. По словам Евкурова, «это прямое поручение министра обороны Российской Федерации» Сергея Шойгу, которое было успешно выполнено.

Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, перед выполнением десантирования экипажи Ил-76 провели соответствующие сборы и тренировки в пунктах постоянной дислокации. На занятиях лётчики наблюдали за поведением самолётов, оценивали управляемость, надёжность бортовой техники и силовых агрегатов на высоте 10 тыс. м.

  • Позиции российских войск на учениях в Арктике
  • Facebook
  • © mod.mil.rus
«Он объединял талантливых людей»: в Калуге простились с адвокатом Тимофеем Мусатовым

В свою очередь, и. о. начальника боевой подготовки командования ВТА полковник Иван Золотько отметил, что высотное десантирование в Заполярье осложнялось отсутствием видимых ориентиров, а потому было непростой задачей для лётного состава.

«Выполнение высотного десантирования в арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж, на штурманскую службу, так как полёт выполнялся над безориентирной местностью, при отсутствии наземных средств навигации. При этом необходимо было выдержать все параметры полёта и выйти точно в указанную зону десантирования строго в назначенное время», — пояснил Золотько.

Десантирование с высоты 10 тыс. м было одним из эпизодов тактико-специального учения по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника в Арктике. После высадки десантники с помощью беспилотной авиации выявили лагерь условного противника.

«В последующем, передав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели штурмовую авиацию и уничтожили его. Следом был проведён налёт на лагерь ДРГ, в ходе которого огнём из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора», — сообщает Минобороны РФ.

Во время марша в район эвакуации десантники провели занятия по выживанию в условиях Крайнего Севера и постройке укрытий из снега. На заключительном этапе учений часть военнослужащих покинула остров на двухзвенном тягаче ДТ-30ПМ «Витязь», приспособленном для передвижения в полярной и лесоболотистой местности.

Как заявил Евкуров, подобные манёвры планируется проводить ежегодно, «в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения». Манёвры должны привить военнослужащим знания и навыки, необходимые для выполнения задач в условиях отсутствия дорог, обилия водоёмов и болот.

Богатый опыт взаимодействия

 

Из материалов Минобороны РФ следует, что Воздушно-десантные войска регулярно проводят учения в Заполярье. В предыдущие годы они отрабатывали высадку на льдины, поисково-спасательные мероприятия, передвижение на собачьих упряжках, продолжительные марши, сооружение ледовых лагерей, оказание медицинской помощи и антитеррористические действия в экстремальных условиях.

Также войска ВДВ совместно с частями Северного флота участвуют в межвидовых манёврах. На этих учениях отрабатывается взаимодействие кораблей, сил противовоздушной обороны, авиации и наземных подразделений. Например, в конце августа прошлого года группировка армейского корпуса Северного флота и подразделения ВДВ осуществили высадку в порту Дудинка и выполнили задачу по обороне важного промышленного объекта при поддержке артиллерии и самолётов ВКС.

  • Военнослужащие ВДВ отрабатывают уничтожение лагеря ДРГ
  • Facebook
  • © mod.mil.rus

Как ранее заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, проведение межвидовых учений необходимо для объективной оценки возможностей новой техники, применяемой на незнакомой местности в Заполярье. Кроме того, он полагает, что подразделения ВС РФ получают богатый опыт взаимодействия для выполнения задач по защите экономических объектов в Арктической зоне РФ.

Воздушно-десантные войска вносят вклад и в улучшение условий военной службы на Крайнем Севере. Так, на международном форуме «Армия-2019» Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) представило проект системы инженерной разведки ледовых переправ с использованием ГЛОНАСС и радиолокационной станции.

Более 74 тыс. заболевших во всех регионах: в России выявили 5966 новых случаев COVID-19

Как сообщил начальник научно-исследовательского отдела РВВДКУ полковник Василий Елистратов, данная разработка способна определять толщину снежного покрова, льда, а также «просвечивать» водоёмы на глубине до 5 м. Ещё одна функция системы — обнаружение взрывных устройств, «имеющих электрический контакт».

Также на «Армии-2019» был продемонстрирован комплекс «Жилец», предназначенный для поддержания оптимальной температуры тела бойца. Изделие защищает военнослужащих от арктических ветров и морозов. Специалисты РВВДКУ разработали его совместно с Институтом инженерной физики.

«Мы создали волокно, которое проводит электричество. Оно вживляется непосредственно в элементы одежды — жилеты, штаны, обувь, перчатки. Комплекс оснащён довольно мощным аккумулятором, но при этом требует небольшого расхода электричества», — рассказал RT Елистратов на полях форума «Армия-2019».

Как полагает Александр Михайлов, привлечение Воздушно-десантных войск к манёврам в условиях Крайнего Севера позволит арктической группировке войск РФ эффективнее выполнять противодиверсионные задачи, оборонять важнейшие гражданские и промышленные объекты. Параллельно с этим совершенствуются средства арктической разведки, вооружение и экипировка «голубых беретов».

«Главное преимущество крылатой пехоты — это мобильность. Десантники лучше остальных могут высадиться на незнакомой местности, ликвидировать группировку противника, взять под контроль или охрану какой-либо объект инфраструктуры», — пояснил Михайлов.

С точки зрения Дмитрия Дрозденко, переброской «голубых беретов» в районы Крайнего Севера Россия также демонстрирует членам НАТО готовность защищать свои рубежи и экономические интересы от любых провокаций.

«Борьба за Арктику, её ресурсы и Северный морской путь будет только обостряться. США и другие западные государства открыто говорят о необходимости военного соперничества с нашей страной за контроль этого макрорегиона. Однако высотным десантированием, межвидовыми учениями и другими акциями Москва даёт понять, что попытки создать угрозу интересам РФ непременно найдут достойный ответ», — подчеркнул Дрозденко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
26 апреля 2020, 13:35
На Украине рассказали о младенцах, которых продавали гомосексуалистам в Китай
25 апреля 2020, 20:05
Во время плановых полётов над Балтикой: российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
26 апреля 2020, 16:05
«Он объединял талантливых людей»: в Калуге простились с адвокатом Тимофеем Мусатовым
26 апреля 2020, 17:05
Почти у половины нет симптомов: в России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса
26 апреля 2020, 23:05
«Если граждане не сорвутся на майских праздниках»: Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
26 апреля 2020, 16:35
Лукашенко про земли в пострадавших от Чернобыля регионах: «Пришло время очень активно осваивать этот край»
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2020, 00:10
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
27 апреля 2020, 02:10
"С утра общался с сотрудниками посольства": Депутат Госдумы прокомментирова...
27 апреля 2020, 01:10
"Отменили в последнюю минуту": Из-за разногласий сорвалась вторая видеоконф...
27 апреля 2020, 02:05
«Вашингтон пользуется ситуацией»: как в США отреагировали на запуск Ираном первого во...
27 апреля 2020, 06:10
Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
26 апреля 2020, 04:10
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
20 апреля 2020, 23:05
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
22 апреля 2020, 01:10
Америке есть что скрывать. Онищенко объяснил "возню" с биолабораториями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.