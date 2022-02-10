|
Впервые в истории в русском генконсульстве в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов
10 февраля 2022, 03:20 • 42 • Политика
Всего пять дипломатов остаются на службе в генконсульстве России в Нью-Йорке. И это небывалый случай за всю многолетнюю историю учреждения.
В январе 2022 года количество сотрудников русского консульства в Нью-Йорке сократилось в два с лишним раза. Сейчас работу учреждения обеспечивают всего пять дипломатов, включая самого генконсула. Ранее же в консульстве было занято двенадцать сотрудников. Об этом "РИА Новости" рассказал генконсул Сергей Овсянников.
По словам генконсула, в возглавляемом им учреждении впервые отсутствует офицер по безопасности, и это просто вопиющий факт. У самого же консула нет водителя - тому пришлось покинуть Соединённые Штаты в январе.
Ситуация может стать ещё более плачевной: в июне дипмиссию Нью-Йорка должны покинуть ещё двое сотрудников.
Ранее "Царьград" рассказывал, как русские дипломаты добиваются, чтобы ООН начала трибунал против Вашингтона из-за проблем с визами.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2022, 15:40
|
05 февраля 2022, 20:40
|
08 февраля 2022, 05:50
|
04 февраля 2022, 21:55
|
03 февраля 2022, 02:10
|
03 февраля 2022, 09:45
|
05 февраля 2022, 13:05