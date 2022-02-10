Впервые в истории в русском генконсульстве в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов

Всего пять дипломатов остаются на службе в генконсульстве России в Нью-Йорке. И это небывалый случай за всю многолетнюю историю учреждения.

В январе 2022 года количество сотрудников русского консульства в Нью-Йорке сократилось в два с лишним раза. Сейчас работу учреждения обеспечивают всего пять дипломатов, включая самого генконсула. Ранее же в консульстве было занято двенадцать сотрудников. Об этом "РИА Новости" рассказал генконсул Сергей Овсянников.

По словам генконсула, в возглавляемом им учреждении впервые отсутствует офицер по безопасности, и это просто вопиющий факт. У самого же консула нет водителя - тому пришлось покинуть Соединённые Штаты в январе.

Ситуация может стать ещё более плачевной: в июне дипмиссию Нью-Йорка должны покинуть ещё двое сотрудников.

Ранее "Царьград" рассказывал, как русские дипломаты добиваются, чтобы ООН начала трибунал против Вашингтона из-за проблем с визами.