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Впервые в истории в русском генконсульстве в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов

10 февраля 2022, 03:20  •  42 • Политика
Всего пять дипломатов остаются на службе в генконсульстве России в Нью-Йорке. И это небывалый случай за всю многолетнюю историю учреждения.
В январе 2022 года количество сотрудников русского консульства в Нью-Йорке сократилось в два с лишним раза. Сейчас работу учреждения обеспечивают всего пять дипломатов, включая самого генконсула. Ранее же в консульстве было занято двенадцать сотрудников. Об этом "РИА Новости" рассказал генконсул Сергей Овсянников.
По словам генконсула, в возглавляемом им учреждении впервые отсутствует офицер по безопасности, и это просто вопиющий факт. У самого же консула нет водителя - тому пришлось покинуть Соединённые Штаты в январе.
Ситуация может стать ещё более плачевной: в июне дипмиссию Нью-Йорка должны покинуть ещё двое сотрудников.
Ранее "Царьград" рассказывал, как русские дипломаты добиваются, чтобы ООН начала трибунал против Вашингтона из-за проблем с визами.

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