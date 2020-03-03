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Впервые в истории: В 2023 году Суперкубок УЕФА разыграют в Казани
03 марта 2020, 07:35 • 46 • В мире
Впервые в истории Суперкубок УЕФА разыграют в Казани. Речь идёт о матче сезона 2023 года. Игра состоится на стадионе "Ак Барс банк Арена".
Решение о проведении матча за Суперкубок в Казани принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Также было решено, что финал Лиги Европы в 2022 году состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене".
Игра за Суперкубок УЕФА 2022 года пройдет на "Олимпийском" стадионе в Хельсинки.
Женская лига чемпионов в 2022 году завершится финальным матчем в Турине, а в 2023 году - в Нидерландах на стадионе ПСВ в Эйндховене.
Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей.
В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов.
В феврале стало известно, что УЕФА отстранил футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубке на два года. В Манчестере уже пообещали, что будут оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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