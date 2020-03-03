Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бог, традиции и русский народ: Путин определился с важнейшими поправками в Конст...
Пушков оценил желание депутата рады швырнуть атомную бомбу на Москву
«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со с...
"Если дети будут плакать, это даже хорошо": Васильева из "Альянса...
Главная / В мире

Впервые в истории: В 2023 году Суперкубок УЕФА разыграют в Казани

03 марта 2020, 07:35  •  46 • В мире
Впервые в истории Суперкубок УЕФА разыграют в Казани. Речь идёт о матче сезона 2023 года. Игра состоится на стадионе "Ак Барс банк Арена".
Решение о проведении матча за Суперкубок в Казани принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Также было решено, что финал Лиги Европы в 2022 году состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене".
Игра за Суперкубок УЕФА 2022 года пройдет на "Олимпийском" стадионе в Хельсинки.
Женская лига чемпионов в 2022 году завершится финальным матчем в Турине, а в 2023 году - в Нидерландах на стадионе ПСВ в Эйндховене.
Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей.
В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов.
В феврале стало известно, что УЕФА отстранил футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубке на два года. В Манчестере уже пообещали, что будут оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
03 марта 2020, 00:35
Любишь Европу – заставим полюбить ЛГБТ!
02 марта 2020, 20:35
В Кремле дали шанс Эрдогану: Встреча состоится, но только на нашей территории
02 марта 2020, 20:35
Новые рекорды: Дубль Овечкина вывел его на третье место по шайбам на выезде в НХЛ
03 марта 2020, 01:30
«Инструмент давления»: почему Турция заявила об отказе закрыть свои границы со странами ЕС
03 марта 2020, 03:30
В погоне за Трампом: с какими результатами демократы подошли к «супервторнику»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
27 февраля 2020, 14:54
Лукашенко был так зол, что наплевал на протокол: Китай дал "ценные указания" Минску, заявил Безпалько
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.