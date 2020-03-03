Впервые в истории: В 2023 году Суперкубок УЕФА разыграют в Казани

Решение о проведении матча за Суперкубок в Казани принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также было решено, что финал Лиги Европы в 2022 году состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене".

Игра за Суперкубок УЕФА 2022 года пройдет на "Олимпийском" стадионе в Хельсинки.

Женская лига чемпионов в 2022 году завершится финальным матчем в Турине, а в 2023 году - в Нидерландах на стадионе ПСВ в Эйндховене.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей.

В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов.

В феврале стало известно, что УЕФА отстранил футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубке на два года. В Манчестере уже пообещали, что будут оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).