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Впервые в истории Украины: Тимошенко заявила о разрушительном рекорде

14 декабря 2021, 09:40  •  59 • Политика
Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о разрушающем её страну рекордном показателе. По словам политика, такая ситуация произошла впервые в истории страны.
Как заявила Тимошенко во время выступления в Верховной раде, "впервые в истории независимой Украины" страна оказалась на последнем месте в Европе по ВВП на душу населения.
"Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", - подчеркнула она.
Политик добавила, что искусственно созданный энергетический кризис в стране приводит к колоссальной инфляции, непосильной для людей.
"На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - отметила она.

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