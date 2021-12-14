|
Впервые в истории Украины: Тимошенко заявила о разрушительном рекорде
14 декабря 2021, 09:40 • 59 • Политика
Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о разрушающем её страну рекордном показателе. По словам политика, такая ситуация произошла впервые в истории страны.
Как заявила Тимошенко во время выступления в Верховной раде, "впервые в истории независимой Украины" страна оказалась на последнем месте в Европе по ВВП на душу населения.
"Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", - подчеркнула она.
Политик добавила, что искусственно созданный энергетический кризис в стране приводит к колоссальной инфляции, непосильной для людей.
"На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - отметила она.
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2021, 01:10
|
11 декабря 2021, 04:00
|
12 декабря 2021, 08:35
|
12 декабря 2021, 04:30
|
13 декабря 2021, 03:15
|
09 декабря 2021, 15:50
|
11 декабря 2021, 17:25