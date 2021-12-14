Впервые в истории Украины: Тимошенко заявила о разрушительном рекорде

Экс-премьер Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о разрушающем её страну рекордном показателе. По словам политика, такая ситуация произошла впервые в истории страны.

Как заявила Тимошенко во время выступления в Верховной раде, "впервые в истории независимой Украины" страна оказалась на последнем месте в Европе по ВВП на душу населения.

"Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", - подчеркнула она.

Политик добавила, что искусственно созданный энергетический кризис в стране приводит к колоссальной инфляции, непосильной для людей.

"На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат", - отметила она.