«Впервые в истории»: Трамп объявил режим масштабного бедствия из-за коронавируса во всех штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил режим масштабного бедствия в Вайоминге. Теперь впервые в истории подобный режим действует во всех 50 американских штатах одновременно. Накануне США вышли на первое место в мире по числу скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в мире на 12 апреля число заражённых коронавирусом превысило 1,7 млн, от заболевания скончались более 108 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп объявил режим масштабного бедствия в Вайоминге. Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Таким образом, впервые в истории такой режим действует во всех 50 американских штатах одновременно.

«Президент продолжает реагировать на нужды каждого губернатора, чтобы оберегать здоровье всех американцев», — добавил Дир.

Стоит отметить, что объявление масштабного бедствия позволяет руководству штатов и местным властям получить федеральное финансирование и помощь в реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Режим в настоящее время действует не только в 50 штатах, но и в ряде других субъектов США, таких как Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова, Содружество Северных Марианских островов (все перечисленные имеют статус неинкорпорированных организованных территорий).

В законодательстве Соединённых Штатов предусмотрено два типа объявлений о бедствиях: режим чрезвычайного положения и режим масштабного бедствия. Оба позволяют президенту оказывать дополнительную федеральную помощь субъектам, однако различаются основаниями и масштабами поддержки. Запросить объявление одного из режимов у президента имеют право главы штатов и других субъектов.

Накануне США вышли на первое место в мире по числу скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заражённых в стране превысило 529 тыс., скончались более 20 тыс. человек.

При этом Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о том, когда в стране будут сняты санитарные ограничения, введённые из-за эпидемии. Он добавил, что учтёт мнение медиков, политиков, крупных предпринимателей.

Тем временем в Китае, где эпидемия пошла на спад, за последние сутки подтвердили 99 случаев заражения коронавирусом. По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения страны, 97 из них — завозные.

Всего в стране, по официальным данным, от коронавируса лечатся 1138 человек, ни одного летального случая за последние 24 часа не зафиксировано.

Напомним, власти КНР в конце марта начали ослаблять карантинные меры, введённые из-за вспышки COVID-19. В провинции Хубэй был отменён карантин, действовавший на протяжении двух месяцев, а в Ухани частично возобновил работу метрополитен. В Шанхае был понижен уровень реагирования на ЧС, а в провинции Хайнань власти запустили программу восстановления туризма, чтобы снизить негативные последствия эпидемии.

Reuters

© Lucas Jackson

Так как большинство случаев заражения вирусом, зафиксированных в стране за последнее время, являются завозными, китайские власти ввели штраф за сокрытие информации о симптомах COVID-19 или о фактах поездки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой при пересечении государственной границы КНР. Размер штрафа составит 30 тыс. юаней (около 321 тыс. рублей), а при отягчающих обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность.

При въезде или выезде из страны багаж не сообщивших о заболевании будут досматривать вручную, также планируется вскрывать все письма и посылки, предназначенные для нарушителя или отправленные им.

Помимо этого, персональные данные оштрафованных появятся в ряде открытых источников, в том числе на государственных сайтах и в СМИ.

В то же время в Италии, наиболее пострадавшей от эпидемии среди европейских стран, 11 апреля число заражённых превысило 100 тыс., за сутки было зафиксировано 1996 новых случаев, 619 человек скончались. Глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил, что такой показатель стал самым высоким с 5 апреля. За неделю в стране отмечен рекордно малый рост числа новых случаев — в среднем 880 в сутки.

Общее количество жертв выросло до 19 468, добавил Борелли. По его словам, продолжает снижаться нагрузка на больницы, число пациентов палат интенсивной терапии сокращается уже вторую неделю.

В Испании, занимающей третье место в мире по числу жертв эпидемии, за сутки, по данным на 11 апреля, скончались 510 человек. В Министерстве здравоохранения страны отметили, что с 23 марта это самый низкий показатель смертности. Общее число жертв в стране превысило 16 тыс. В Минздраве добавили, что в последнее время наблюдается тенденция замедления распространения вируса, что может говорить о том, что пик эпидемии в Испании пройден.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне предупредил, что из-за пандемии границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми как минимум до сентября, передает РИА Новости.

Французский лидер отметил, что в разных странах болезнь протекает по-разному, из-за чего в отдельных регионах может возникнуть повторная вспышка инфекции.

Всего в мире по состоянию на 12 апреля число заражённых коронавирусом превысило 1,7 млн, от заболевания скончались более 108 тыс. человек.