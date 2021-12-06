Впервые в истории. Шойгу и Лавров прибыли договариваться в Индию

Сергей Шойгу и Сергей Лавров запустили первые в истории переговоры с Индией в формате "2+2". Первые соглашения уже подписаны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в переговорах в Индии вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава внешнеполитического ведомства России уверен, что запуск формата диалога "2+2" только укрепит стратегическое партнёрство наших государств.

Подобную встречу, как напомнил министр, проводят впервые в истории. Инициатива вести переговоры в формате "2+2" была одобрена президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Уверен, что новый механизм станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем, будет способствовать углублению традиционного взаимопонимания, укреплению особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами,

- подчеркнул премьер-министр.

По важнейшим проблемам безопасности Россия и Индия придерживаются близких позиций, подчеркнул Сергей Лавров. Обе страны выступают за жёсткое соблюдение международных норм. Таким образом, для продуктивной работы создана прочная основа, уверен министр.

Стоит отметить, что расширение сотрудничества России и Индии идёт на фоне сближения с Китаем. Таким образом, Россия продолжает свой путь построения союзов, которые гарантированно позволят нам противостоять так называемому гегемону - США. Впрочем, и со Штатами мы готовы вести переговоры. В частности, завтра состоится беседа президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по видеосвязи.

Первые контракты подписаны

Русско-индийская встреча уже принесла результаты. Подписано несколько важнейших договоров. В том числе подписи стороны поставили под соглашением о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, о чём сообщили в Министерстве обороны России.

Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран - генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха - в рамках встречи в формате "2+2", в которых также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.

Визировали соглашение глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также замминистра обороны Индии, заведующий вопросами военных закупок, Канта Раг.

В Министерстве обороны России отметили, что с индийскими партнёрами согласовано взаимодействие на уровне всех видов и родов войск. Кроме того, достигнута договорённость о создании военной техники и поставках вооружений. Сегодня Россия и Индия реализуют такие совместные проекты, как производство самолётов Су-30 и танков Т-90 по лицензии, разработка общими усилиями истребителя пятого поколения (FGFA), а также работа над универсальным комплексом "БраМос" (BrahMos). Кроме того, в индийском Корве в марте 2019 года был открыт завод по производству автоматов Калашникова.

Нашим оборудованием ВМС Индии обеспечены на 80%, а ВВС - на 70%. Эксперты полагают, что на сегодня Россия передала Индии военной техники на общую сумму более чем $ 65 млрд. Одним из крупнейших контрактов стала поставка пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму более чем $ 5 млрд - бумаги подписали в октябре 2018 года. Кроме того, в числе крупнейших соглашений - продажа четырёх российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".