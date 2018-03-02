Впервые в истории Евросоюз вводит санкции против государства-члена ЕС – Польши

Европарламент одобрил резолюцию о введении санкций против Польши в рамках ст. 7 Договора о Европейском союзе, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете Европы. Из 622 европарламентариев «за» проголосовали 428, «против» – 147, воздержались от голосования 48.

Повод – реформа судебной системы, в соответствии с которой правящая партия «Право и справедливость» получит возможность контролировать работу Верховного суда и Национального судебного совета. Теперь Варшаве дали сроку до 20 марта, чтобы привести свою судебную систему в тот вид, в каком она понравится Брюсселю. Интересный эксперимент над национальной независимостью Польши.

Первый зампредседателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс, комментируя введение санкций, сказал: «Разделение властей – основополагающий принцип демократии. Если обе стороны с этим согласны, тогда мы можем вместе с польским правительством работать над разрешением этой проблемы».

Польша пока официального ответа не давала, а политики делают противоречащие друг другу заявления. Глава польской делегации в группе христианских демократов Януш Левандовский назвал это событие чёрной страницей в истории Европы, глава в группе консерваторов Рышард Легутко – пустым демаршем.

Видимо, в Варшаве не верят, что впервые в истории ЕС санкции введены против Польши, самой прозападной страны бывшего социалистического лагеря (88% поляков поддерживают членство страны в ЕС). Причина санкций кроется в попытках Германии не допустить усиления национал-консервативной партии «Право и справедливость», оспаривающей геополитическое главенство Германии в Европе.

Ситуация с Польшей свидетельствует о том, что членство в ЕС от санкций не спасает. Со свободой выбора в ЕС тоже плохо: при самостоятельной политике можно попасть в немилость к Брюсселю.