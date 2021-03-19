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Впервые в истории Черноморского флота на боевое дежурство заступили все подводные лодки
19 марта 2021, 21:00 • 122 • Украина
Впервые в истории Черноморского флота все шесть подводных лодок находятся в море на боевом дежурстве. Об этом сообщают крымские СМИ, ссылаясь на командующего флотом, вице-адмирала Игоря Осипова.
«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», — рассказал Осипов на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника.
Принявший участие в мероприятии старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин подтвердил информацию, добавив, что «это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств». По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз, когда все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.
Отметим, 19 марта в России отмечается День моряка-подводника.
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