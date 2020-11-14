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Впервые с начала пандемии: в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса за сутки

14 ноября 2020, 15:20  •  71 • В России
За последние 24 часа в России выявили 22 702 новых случая COVID-19, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. В общей сложности в РФ выявлено 1 903 253 случая (+1,2%) коронавируса. Выздоровели 1 425 529 человек (74,9%), скончались 32 834 пациента (1,73%). По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 67,9 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко накануне назвал ситуацию с COVID-19 в России очень напряжённой.
 
© Yuri KADOBNOV / AFP
 

За прошедшие сутки в России выявлено 22 702 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В предшествовавшие этому двое суток было зарегистрировано 21 983 и 21 608 случаев соответственно.

Всего с весны 2020-го в РФ было выявлено 1 903 253 случая (+1,2%) коронавируса, за это время выздоровели 1 425 529 человек (74,9%), в том числе 18 626 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний, скончались 32 834 пациента (1,73%), за сутки — 391 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 67,9 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются 452 680 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Москве — 6427. Значительное количество выявлено в Санкт-Петербурге (1852), Московской (786) и Нижегородской (441) областях, а также в Карелии (386).

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью каналу «Россия 1», что ситуация с COVID-19 в России очень напряжённая.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией сегодня очень напряжённая. Количество заболевших в стране, находящихся под медицинским присмотром, сопровождением, — это почти 900 тыс. человек», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что 75% тех, у кого выявлен COVID-19, находятся на амбулаторном лечении, 25% — в стационарах. По его словам, нагрузка на медицинскую систему России крайне высокая.

Ранее в тот же день Мурашко рассказал, что в регионы с тяжёлой ситуацией с COVID-19 будут направляться бригады федеральных медиков.

«Минздрав при анализе ситуации в регионах использует риск-ориентированный подход. В регионы с наиболее напряжённой ситуацией и нагрузкой на систему здравоохранения незамедлительно будут направлены бригады федеральных специалистов», — цитирует его РИА Новости.

Вероятность тяжёлого течения болезни и польза молчания

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что тяжёлая форма коронавируса грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями кровообращения и иммунной системы.

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает», — цитирует «Парламентская газета» Зверева.

Он отметил, что вероятность заражения от человека с тяжёлой формой болезни выше, но прямой зависимости нет. При этом, по его словам, переносящие заболевание в лёгкой форме менее опасны для общества.

Кроме того, при оценке ситуации Зверев призвал отталкиваться от численности больных в тяжёлом состоянии. Эксперт отметил, что количество тестов на COVID-19 выросло приблизительно на 40%, что влечёт за собой рост числа выявленных случаев.

«Но я бы ориентировался не на эти цифры, а на количество больных в тяжёлом состоянии и уровень смертности. Эти показатели, к счастью, в последнее время снижаются! Хотя тяжёлые больные представляют наибольшую угрозу», — полагает Зверев.

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал радио Sputnik о пользе сдержанности в общении в условиях пандемии. По словам специалиста, при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании.

«Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в полтора метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка», — пояснил эксперт.

Вместе с тем Тимаков обратил внимание на опасность, которую представляет дискуссия на повышенных тонах, в частности при попытке убедить человека в необходимости ношения медицинской маски.

«Чем громче, эмоциональнее и агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц», — сказал медик.

По словам Тимакова, в таких ситуациях вирус выделяется в больших количествах, чем если бы нарушители масочного режима стояли в толпе людей в средствах защиты.

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