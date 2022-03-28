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Впервые с начала марта: Курс доллара в России опустился ниже 90 рублей

28 марта 2022, 18:20  •  232 • Политика
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Евро также значительно снизился.
В России впервые с 1 марта курс доллара опустился ниже 90 рублей в ходе валютных торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки за 28 марта.
Сообщается, что сегодня на Мосбирже доллар торговали по курсу до 91,755 рубля. Снижение курса американской валюты составило 4,42%. Позднее курс доллара опустился ниже 90 рублей. Аналогичная история произошла и с евро. Курс снизился на 4,29% - до 100,5 рублей.
Напомним, что укреплению рубля в значительной степени поспособствовало решение президента России Владимира Путина брать оплату за русский газ с недружественных стран исключительно в рублях. Вскоре после объявления об этом курсы доллара и евро начали падать.

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