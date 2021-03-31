Впервые с начала года: Королева Англии появилась на публике и очаровала всех цветущим видом

Королева Елизавета II впервые с начала года появилась на публичном мероприятии благодаря послаблению карантинных мер. Её Величество очаровала подданных своим цветущим видом и стильным образом, а вот от маски решила отказаться.

В честь столетия с момента образования ВВС Австралии британская королева посетила мемориал, установленный в память о лётчиках стран - членов Содружества наций, погибших во время войны. Этот памятник находится на юго-востоке Англии, недалеко от Виндзорского замка, в котором королевская чета находится на самоизоляции с середины осени.

Это событие стало первым выходом Её Величества на публику с начала года. Для своего визита королева выбрала элегантный костюм нежного яблочного оттенка, а шляпка, украшенная белыми цветами, довершила весенний образ монарха. При этом британская правительница была без маски.

Участие Елизаветы II в публичном мероприятии стало возможным благодаря снятию некоторых коронавирусных ограничений в Великобритании.

Во время своего визита к мемориалу 94-летняя королева Англии - она является также и формальной правительницей Австралии - призналась, что "давненько здесь не была". Жители Британии отметили, что монарх выглядит очень бодро и по-прежнему остаётся эталоном стиля и прекрасных манер.