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Впервые с июня: в России за сутки выявлено более 8 тысяч новых случаев COVID-19

28 сентября 2020, 13:45  •  24 • В России
За последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев заболевания — в общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 1 159 573 человек. С начала эпидемии в РФ выздоровели 945 920 пациентов (7302 — за сутки), скончались 20 385 человек (61 — за сутки). В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня пожилым и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить на улицу. В Роспотребнадзоре также выпустили новые рекомендации для людей «серебряного возраста», поскольку они находятся в группе особого риска.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

За минувшие сутки в 84-х регионах России выявлено 8135 новых случаев заболевания COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня диагноз был подтверждён у 7867 и 7523 человек). По сообщению оперштаба, у 27% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В последний раз суточный прирост заболевших превышал 8 тыс. 16 июня, когда было зафиксировано 8 248 случаев коронавируса.

По состоянию на 28 сентября в РФ в общей сложности зафиксировано 1 159 573 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 193 тыс. из них (16,67%) остаются активными.

С начала эпидемии в стране выздоровели 945 920 пациентов (81,57%), в том числе 2702 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 20 385 человек (1,76%). За последние сутки — 61.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в стране проведено более 45,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 224 тыс. человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (2217) и Санкт-Петербург (237), а также Московская (212), Ростовская (193) и Нижегородская (165) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (287 933, из них активных — более 36 тыс.). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста числа новых случаев COVID-19 за две недели составляет 0,41%.

Добавим, что в Москве и Подмосковье с 28 сентября вступили в силу ограничительные меры для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано не покидать дома «без особой необходимости» и избегать лишних контактов. Кроме того, в Московском регионе работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, также выступили с новыми рекомендациями для людей «серебряного возраста» старше 60 лет, поскольку они находятся в группе особого риска.

«Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков… Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью RT выразил мнение, что в связи с распространением COVID-19 понадобятся новые меры по снижению бедности и помощи населению.

«Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — добавил он.

«Западное идиотство»

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер подверг критике позицию Запада, который выступил с критикой в адрес российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По его словам, нет повода полагать, что российские учёные могли ввести общественность в заблуждение.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берёт верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте журналиста.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат уже выпущен в гражданский оборот. На данный момент время ведутся пострегистрационные исследования, их участниками стали трое иностранных сотрудников RT: представители арабской редакции RT Муссус Ясмин и Мохаммед Мустафа Салех, а также журналист испанской редакции телеканала Морага Гонсалес Исайас Карлос.

В общей сложности вакцина «Спутник V» была введена более 5 тыс. добровольцев, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

«Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Между тем до конца 2020 года в продаже может появиться китайская инактивированная вакцина от COVID-19. Об этом сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

«В настоящее время исследования и разработки вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мир«», — приводит РИА Новости текст сообщения.

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