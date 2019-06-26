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Впервые с 2016 года: в Станице Луганской начался отвод войск

26 июня 2019, 19:54  •  75 • Война
На участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской началось предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.
По его словам, весь процесс займет до трех дней, а по его завершении Народная милиция республики уведомит об этом Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.
Иванов уточнил, что Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке номер один «Станица Луганская» 26 июня. Он рассказал, что в 12:00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, а в 12:15 — зеленая, что означает начало процесса разведения сил и средств.
Представитель республики в СЦКК отметил, что за началом процесса следили представители СММ ОБСЕ, которые осуществляют его синхронно и зеркально с обеих сторон. По его словам, миссия подтвердила запуск сигнальной ракеты и старт вывода войск ВСУ с нулевых позиций.
До этого ВСУ и народная милиция ЛНР находились всего в 380 м друг от друга. Теперь это расстояние увеличится до более двух километров. Планируется, что защитные сооружения будут демонтированы. Автомобильное движение через контрольный пункт въезда в республику и выезда из нее (КПВВ) может возобновиться, если удастся восстановить разрушенный мост.
В командовании так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе подтвердили информацию самопровозглашенной республики. «Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский», — написали в фейсбуке командования силовой операцией.
Сирский отметил, что это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.
На днях ожидается приезд в Донбасс представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонида Кучмы. Целью его визита является продолжение работы по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи.
Соглашение о разведении сил и средств сторон было подписано контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе в 2016 году. Этот план удалось реализовать в населенных пунктах Золотое и Петровское, но в Станице Луганской разведение сил постоянно срывалось. Как отметил Иванов, с 2016 года ВСУ 80 раз срывали разведение сил в этом пункте под различными предлогами.
В очередной раз это было 10 июня. Полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не использует возможность «снизить накал напряженности в Донбассе».
«Ситуация в районе Станицы Луганской ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики «партии войны». Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны ВС Украины продолжаются, обстановка остается крайне напряженной, положительных изменений не видно», — подчеркнул Грызлов.
Киев решил перенести отвод войск из Станицы Луганская на 16 июня, было указано в сообщении украинской стороны СЦКК. Оно было опубликовано утром 10 июня на странице пресс-центра ООС в фейсбуке.
Договоренность о разведении сил и средств в Станице Луганской 10 июня была достигнута 5 июня на заседании контактной группы.
Этот процесс должен был начаться при соблюдении режима тишины. Но украинская сторона обвинила ополчение в продолжении обстрелов и возложила на Луганск вину за срыв соглашения.
ЛНР выступила со встречными претензиями. Власти самопровозглашенной республики утверждают, что 8 июня ВСУ обстреляли КПП «Станица Луганская». По мнению уполномоченного представителя ЛНР в минской контактной группе Владислава Дейнего, Киев сорвал развод войск по собственной инициативе. В частности, он отметил, что украинская сторона не направила соответствующую заявку в СММ ОБСЕ и не отреагировала на белую сигнальную ракету ополчения.

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