Впервые с 2013 года: США заявили об успешном испытании "гиперзвуковой ракеты"

Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты со скоростью в пять раз выше скорости звука. Это первый успех такого рода с 2013 года.

В США заявили, что сумели успешно испытать ракету, развившую скорость в пять раз выше скорости звука. Пуск прошёл с самолёта, уточнили в Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

Сообщается, что данную ракету построила корпорация Raytheon. Для достижения почти гиперзвуковой скорости использован двигатель Northrop Grummann, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха.

Добавляется, что в ходе испытаний выполнены все поставленные задачи. Среди них: интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолёта, запуск двигателей и крейсерский полёт.

Все основные задачи испытания были выполнены,

- цитирует канал "360" сообщение Пентагона.

Отмечается, что это первое успешное испытание такого рода с 2013 года. До этого американских военных инженеров преследовала череда неудач и взрывов ракет в воздухе.

Напомним, что США стремятся нагнать Россию в сфере гиперзвуковых вооружений. Гиперзвуковой скоростью считается скорость выше 5 Махов.