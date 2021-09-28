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Впервые с 2013 года: США заявили об успешном испытании "гиперзвуковой ракеты"

28 сентября 2021, 02:10  •  83 • Политика
Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты со скоростью в пять раз выше скорости звука. Это первый успех такого рода с 2013 года.
В США заявили, что сумели успешно испытать ракету, развившую скорость в пять раз выше скорости звука. Пуск прошёл с самолёта, уточнили в Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).
Сообщается, что данную ракету построила корпорация Raytheon. Для достижения почти гиперзвуковой скорости использован двигатель Northrop Grummann, работающий на смеси углеводородного топлива и воздуха.
Добавляется, что в ходе испытаний выполнены все поставленные задачи. Среди них: интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолёта, запуск двигателей и крейсерский полёт.
Все основные задачи испытания были выполнены,
- цитирует канал "360" сообщение Пентагона.
Отмечается, что это первое успешное испытание такого рода с 2013 года. До этого американских военных инженеров преследовала череда неудач и взрывов ракет в воздухе.
Напомним, что США стремятся нагнать Россию в сфере гиперзвуковых вооружений. Гиперзвуковой скоростью считается скорость выше 5 Махов.

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