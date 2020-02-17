|
Впервые с 2012 года: Сирийская армия полностью контролирует город Алеппо - СМИ
17 февраля 2020, 14:24 • 98 • В мире
Освободив все населённые пункты вокруг Алеппо от военных формирований боевиков, сирийская армия впервые с 2012 года смогла обезопасить эту территорию от обстрелов террористов.
Как сообщает телеканал al-Mayadeen, последней была взята под контроль расположенная на северо-западе Алеппо промзона Лирмун. В городе по этому поводу начались настоящие торжества.
По данным агентства SANA, за воскресенье сирийская армия при поддержке отрядов Сил национальной обороны взяла под свой контроль в общей сложности 28 населённых пунктов, которые расположены к северу и западу от Алеппо. Противостоявшие сирийским войска бандформирований отступили к турецкой границе, оставив свои блокбосты. Большинство из посёлков, которые были освобождены сегодня, находились под контролем у боевиков с 2012 года.
Напомним, после того как боевики сорвали очередное соглашение о перемирии, с 25 января сирийская армия начала военную операцию в Алеппо и в провинции Идлиб, расположенной по соседству. За это время под контроль официального Дамаска вернулось более половины территорий провинции Идлиб, а также было полностью очищено стратегическое шоссе М5, связывающее Алеппо с Дамаском.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 18:54
|
13 февраля 2020, 05:54
|
12 февраля 2020, 10:24
|
11 февраля 2020, 14:54
|
14 февраля 2020, 07:54
|
12 февраля 2020, 10:24
|
12 февраля 2020, 02:09