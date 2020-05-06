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Впервые с 2008 года: В США назвали имя возможного посла в Белоруссии

06 мая 2020, 18:10  •  33 • В мире
Президент США Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома. В случае утверждения Фишер на посту она станет первым американским дипломатом в республике с 2008 года.
В Вашингтоне назвали имя кандидата на пост посла в Белоруссии. Президент США Дональд Трамп внёс на рассмотрение на должность посла помощника замгоссекретаря Джули Фишер.
Ранее Фишер в разные годы уже работала по направлениям Грузия - Украина - Россия.
В случае её утверждения она может стать первым американским дипломатом в республике с 2008 года, когда страны взаимно отозвали послов.

Сейчас госпожа Фишер работает в Госдепартаменте на посту помощницы заместителя госсекретаря по Западной Европе и ЕС.
Как сообщили в Белом доме, кандидат на должность американского посла - опытный дипломат, построившая карьеру на работе со странами бывшего СССР.
В частности, она была временным поверенным в делах посольства США в России.
К слову, Джули Фишер отметилась работой не только в России, но и в Грузии, на Украине при президентах Михаиле Саакашвили и Викторе Ющенко, напоминает "КП".

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