Впервые с 2008 года: В США назвали имя возможного посла в Белоруссии

В Вашингтоне назвали имя кандидата на пост посла в Белоруссии. Президент США Дональд Трамп внёс на рассмотрение на должность посла помощника замгоссекретаря Джули Фишер.

Ранее Фишер в разные годы уже работала по направлениям Грузия - Украина - Россия.

В случае её утверждения она может стать первым американским дипломатом в республике с 2008 года, когда страны взаимно отозвали послов.



Сейчас госпожа Фишер работает в Госдепартаменте на посту помощницы заместителя госсекретаря по Западной Европе и ЕС.

Как сообщили в Белом доме, кандидат на должность американского посла - опытный дипломат, построившая карьеру на работе со странами бывшего СССР.

В частности, она была временным поверенным в делах посольства США в России.

К слову, Джули Фишер отметилась работой не только в России, но и в Грузии, на Украине при президентах Михаиле Саакашвили и Викторе Ющенко, напоминает "КП".