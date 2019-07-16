Впервые появилась угроза, с которой Израиль не может справиться

Автор:

Латышев Сергей

Израильские власти демонстрируют бессилие перед угрозой нацбезопасности их страны, которую создаёт не Иран, не Сирия, не Турция, не «Хезболла», не арабские террористы из сектора Газа и оккупированных Израилем палестинских территорий, не израильские арабы, которых становится всё больше, а самая… обласканная властями категория населения — евреи из Эфиопии.

Требуя «правды и справедливости» и протестуя против несуществующей на государственном уровне «дискриминации», понимая под ней естественную реакцию адекватных израильтян на собственное неадекватное поведение и иждивенческие наклонности, фалаши (так называют эфиопских евреев) взбунтовались в Израиле после случайного убийства чуть более двух недель назад «белым» полицейским 19-летнего темнокожего юноши-рецидивиста. Полицейский попытался пресечь молодёжную драку, которая прекратилась после того, как подростки узнали, что перед ними сотрудник полиции. Трагедия произошла, когда они стали бросать в полицейского камни, а тот произвёл предупредительный выстрел в землю перед Соломоном Таки, который был убит отрикошетившей пулей.

И что тут началось

Этот инцидент, который не вызвал бы никакого общественного возмущения и внимания, если бы на месте эфиопского оказался, скажем, русский или грузинский еврей, немедленно спровоцировал насильственную кампанию протестов по всему Израилю. Великолепно организованная и скоординированная, яростная и дерзкая, она продемонстрировала полное бессилие израильских властей.

В течение полудня после начала массовых беспорядков, вспышки которых наблюдаются до сих пор, «эфиопы» поставили весь Израиль на колени. Полиция и военные, никогда не сомневающиеся, что им надо делать с бунтующими арабами, позволяли фалашам, кричавшим на каждом углу, что их Соломона убили только за то, что он был «чёрным», творить всё, что угодно. Они кидали камни в полицейских, штурмовали отделения полиции, били стёкла и поджигали машины, перекрывали автодороги, вызвав в стране транспортный коллапс. Протестующие перевернули несколько машин скорой помощи и реанимобилей, не пускали пожарные машины тушить вызванные ими же пожары. Чтобы надёжнее перекрыть дороги, они валили деревья, вырастить которые в Израиле целая проблема, поджигали пальмы. Понятно, что страдали от всего этого абсолютно невинные люди, любви и понимания у которых к фалашам от этого не прибавлялось.

Таких разнузданных протестов по такому поводу Израиль ещё не видел. Фото: www.globallookpress.com

Страна оказалась в руках мигом собравшихся фалашей, чему способствовало то, что многие из них нигде не работают, живут на пособия и с удовольствием воспользовались подвернувшимся поводом, чтобы дать выход своей дикости и заодно «покачать права».

Лишь постепенно полиция начала очень осторожно отвечать на вопиющие нарушения общественного порядка, в результате чего 150 человек, включая полицейских, врачей, журналистов, получили ранения и травмы. Было задержано около 140 нарушителей порядка.

После решения суда освободить из-под домашнего ареста полицейского, застрелившего Таку, протесты эфиопской общины вспыхнули с новой силой. Родители случайно погибшего рецидивиста расценили освобождение его убийцы как продолжение «той же самой печальной политики». Они возмущаются, что на их сына «клевещут» в социальных сетях, продолжают требовать «правды и справедливости», в чём с ними единодушна и практически вся эфиопско-еврейская община. С фалашами проявили солидарность израильские левые — их представители тусуются среди погромщиков и даже принимают участие в их безобразиях, повторяя на камеры сказки про «дискриминацию» эфиопских евреев в Израиле.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, которому предстоят в сентябре первые в истории страны повторные выборы, и который страшно боится, что бунт фалашей отрицательно повлияет на его перспективы переизбрания, заявляет, что «эфиопская община дорога Израилю и она действительно сталкивается с проблемами, требующими решения». Уже 3 июня Нетаньяху созвал министерский комитет по проблемам интеграции израильских граждан эфиопского происхождения, хотя государство и без того делает для них практически всё.

Взгляд с другой стороны

Однако, если посмотреть на создавшееся положение с другой стороны, например, со стороны «русского Израиля», то картина получается совсем иная. Евреев-выходцев из России до глубины души возмущает происходящее, чем они делятся в социальных сетях. Вот лишь два примера комментариев под погромными сюжетами в YouTube.

«Они кричат равные права? Правильно!!!!! Дайте им равные права, отменив все льготы, и сделайте их такими же, как всё общество!!!» (Лиза Смирнова).

Или: «Этот Соломон вообще имеет 16 судимостей, в день смерти находился под домашним арестом, не имел права находиться на улице, да ещё и грабить 13-летнего подростка. Эфиопы ещё имеют наглость говорить, что их считают вторым сортом. Сколько у них льгот и привилегий, у евреев в своей стране столько нет. Наглые мерзавцы, думающие, что им все должны» (Эдвард Погребитский).

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху: «Эфиопская община дорога Израилю». Фото: www.globallookpress.com

Последний комментатор несколько преувеличил судимости Соломона — их «всего» три. В третий раз его судили — и не успели вынести приговор — за то, что тот угрожал медсестре. Но в остальном всё верно. У эфиопских евреев в Израиле масса привилегий — им выделены квоты на учёбу в вузах (за счёт других). Их плохо успевающим детям идут навстречу в школах, упрощая программы, из-за чего другим еврейским родителям приходится нанимать своим чадам репетиторов. Фалашам легко получить ссуды в банках под низкие проценты, которые списывают для всей семьи, если один из взявших кредит умирает. Им легко достаются квартиры. Для работодателей сделаны налоговые поблажки, если они берут фалашей на работу. И их очень трудно уволить, даже если они плохо работают. Все эти перечисления взяты из разгневанных комментариев в социальных сетях.

Немало фалашей и вовсе не желает трудиться, сидя на пособиях. Эта публика в основном и приняла участие в бунте.

Почему это нерешаемая проблема?

В этом-то и состоит главная проблема: самая обласканная властями категория населения Израиля, оказывается, ненавидит его больше других. Нетрудно представить, что будет со страной, если очередной грабитель, застреленный полицейскими, окажется фалашем. Её просто подожгут.

От проницательных израильтян не ускользает, однако, истинный смысл этих протестов: фалаши не желают приспосабливаться к современному обществу, требуя для себя «неприкасаемости». Чтобы их воспринимали такими, какие они есть, предоставив ещё больше привилегий за счёт остальных израильтян.

Для государства, значительная часть населения которого прибыла из других стран, причём с самой различной культурой, эфиопские евреи, как видим, представляют большую угрозу. Не только потому, что в любой момент готовы на насилие, бороться с которым с этой стороны израильские власти не умеют, но и потому, что подают очень плохой пример всем остальным. А именно — учат добиваться своих интересов по племенному признаку, внося раскол в общество.

Эта проблема усугубляется тем, что её практически невозможно решить. Потому что злятся фалаши на самом деле прежде всего на самих себя, а сделать себя лучше они могут лишь сами, первым шагом на пути к чему является честное осознание, что с ними не так, и как это следует исправлять. Но для этого требуются честность и мужество, которые у беснующихся на дорогах и улицах израильских городов толп эфиопских евреев явно отсутствуют. Им значительно удобнее — по примеру африканских нелегальных мигрантов в Европе и негров в США — представлять себя в виде «жертв» и пытаться привить остальным некий «комплекс вины», что им все что-то «должны».

«Русскому Израилю» такой комплекс уж точно привить не удастся. И это хорошо. Плохо для Израиля то, что эта страна, живущая во враждебном арабском окружении, внутренний раскол не может себе позволить. А он, как всем теперь очевидно, налицо.