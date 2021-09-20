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Впервые после теракта: Кабул снова открыт для международных авиарейсов

20 сентября 2021, 11:45  •  83 • Политика
Аэропорт Кабула снова открыт для международных авиарейсов. Об официальном открытии аэропорта после теракта 26 августа заявили впервые.
По данным афганского агентства Khaama Press со ссылкой на управление гражданской авиации страны, с сегодняшнего дня аэропорт официально открыт и для внутренних, и для международных рейсов.
Отметим, что взлётно-посадочная полоса была сильно повреждена после событий во время бегства США из страны и теракта, который произошёл 26 августа. Уточняется, что возобновить работу аэропорта удалось с помощью технических специалистов из Катара и Турции.

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