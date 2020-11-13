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Впервые после Скрипалей: британский министр сорвалась в Россию из-за Навального
13 ноября 2020, 22:55 • 221 • Политика
Министр по делам Европы и Америки в ближайшее время почтит нас своим визитом
На предстоящей неделе Россию посетит представительница МИД Великобритании Венди Мортон. Это будет первый визит с 2017 года, когда произошло отравление Скрипалей с Солсбери. Среди целей встречи называется попытка поддерживать диалог с Россией и нормализация российско-британских отношений.
Всего в России Венди Мортон проведет три дня, сообщает "The Guardian". За это время министр по делам Европы и Америки намерена встретиться с замглавы МИДа Владимиром Титовым, чтобы обсудить отравление Алексея Навального. Согласно изданию, Мортон сообщит Титову, что правительство Великобритании считает, что никто, кроме России, не мог отравить оппозиционера.
Мортон также планирует встретиться с советниками Владимира Путина по вопросам изменения климата в рамках подготовки к проведению в Великобритании конференции ООН по изменению климата.
Она также встретится с гражданскими правозащитниками, однако издание не уточнило, с какими именно.
Ранее на правительство Великобритании подали иск за отказ расследовать вмешательство России в референдум по Brexit в 2016 году.
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