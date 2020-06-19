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Впервые отдам свой голос: Малофеев о том, почему он не пропустит 1 июля

19 июня 2020, 02:00  •  49 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев рассказал, почему так важны предложенные изменения в Конституцию. Он отметил, что в "ельцинской" Конституции ничего не говорилось о русском народе, и эту ошибку можно будет наконец исправить 1 июля.
Жители Крыма будут впервые голосовать за Основной закон нашего государства, и в этом для региона, который почти тридцать лет пробыл на чужбине, заключается исторический шанс.
1 июля - день голосования по поправкам в Конституцию, очень важный момент в нашей жизни, подчеркнул в беседе с журналистами "Крым 24" учредитель Царьграда Константин Малофеев.
Наша Конституция была принята в момент национального позора: в 1993 году в Москве была гражданская война, танки стреляли по Белому дому, и очень скоропалительно был принят Основной закон страны, напоминает он.
К тому же, подчеркнул Малофеев, в "ельцинской" Конституции (впрочем, как и в законах других восточноевропейских стран) много положений, написанных под диктовку американских консультантов.
К примеру, указал Малофеев, в Основном законе нашей страны ничего не говорилось о русском народе.
"В этой Конституции не было ничего про наши традиции, про культуру. И сейчас появились важнейшие поправки. Для меня лично это тоже очень важно, потому что я не голосовал никогда. Я с 18 лет не ходил на выборы, именно по той причине, что с 93-го года, с момента расстрела Белого дома, я не очень положительно относился к таким образом созданной демократии. И только сейчас, благодаря предложенным Путиным поправкам, именно сейчас, из-за этой Конституции, я лично пойду на голосование по Конституции", - отметил он.
Учредитель Царьграда добавил, что обновлённая Конституция будет гораздо больше отражать и реальность, и чаяния нас, многонационального народа России.
Напомним, что для жителей Москвы и Нижегородской области проголосовать по поправкам в Конституцию можно дистанционно. Онлайн-голосование продлится с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru. Общероссийское голосование состоится в первый день июля.

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