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Впереди планеты всей: Немцы восхитились передовыми российскими "Прометеями" С-500

13 июля 2020, 09:00  •  38 • В мире
Немецкое издание Focus рассказало своим читателям о новейших российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК). Авторы восхитились передовыми российскими "Прометеями" С-500. Красной нитью через всю статью идёт мысль, что Россия вновь впереди планеты всей лет на 15-20.
В публикации есть отсылка к изданиям Moscow Times и Bulgarian Military, где появились материалы о новых ЗРК С-500 "Прометей". Эти комплексы способны защищать от спутников и гиперзвукового оружия и в атмосфере, и в космосе. Первоначально планировалось, что "Прометеи" поступят на вооружение в 2025 году, но есть вероятность, что это случится раньше - уже в 2020-м.
Авторы Focus считают, что даже истребители типа "стелс" (технология малозаметности) станут лёгкой целью для С-500. Приводится характеристика "Прометеев" от главы российских ВВС генерал-полковника Сергея Суровикина. Он назвал эти зенитно-ракетные комплексы "первым поколением систем противокосмической обороны".
Также в статье упоминается военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, который считает возможным задействовать "Прометей" в любом районе, оказавшемся под угрозой. Мобильность ЗРК и широкие возможности это позволяют.
Focus называет С-500 "всеядными" комплексами, опережающими любые западные системы на 15-20 лет.
"Ещё в 2019 году китайские эксперты предположили, что ЗРК С-500 является самым передовым комплексом российских вооружённых сил и, вероятно, вооружённых сил всего мира", - подчёркивают авторы, показывая, что Россия снова впереди планеты всей.

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