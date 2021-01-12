«Впереди ещё много работы»: в Москве откроют запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп населения

Со среды, 13 января, в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп населения. Среди них работники научной отрасли, сотрудники предприятий из сферы информационных технологий, телекоммуникации и связи, персонал гостиниц и турагентств, а также ряд других категорий. Наряду с этим мэр столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа пунктов вакцинации в городе до 100. По его словам, за новогодние праздники в прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря.

Вакцинация от коронавируса в Москве с 13 января будет доступна для новых категорий населения, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Привиться от COVID-19 теперь смогут работники таких отраслей экономики, как научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, а также сотрудники сферы социального обслуживания населения, осуществляемого частными и некоммерческими организациями.

Кроме того, запись на вакцинацию будет открыта для работников из области управления недвижимым имуществом и операций с недвижимостью, гостиничного бизнеса, сотрудников туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Наряду с этим мэр сообщил, что на неделе существенно увеличится число пунктов вакцинации от коронавируса.

«14 января начнёт работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастёт с 70 до 100», — отметил Собянин.

Градоначальник также поблагодарил жителей города за активное участие в вакцинации. Он рассказал, что в новогодние праздники в прививочные пункты пришло «в несколько раз больше людей», чем в конце декабря.

«Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей», — сказал Собянин.

Напомним, сделать прививку в столице уже могут граждане, занятые в сфере здравоохранения, образования, сотрудники МФЦ, городских социальных служб и сфер культуры, торговли и услуг, работники транспорта, энергетики, промышленности, сотрудники СМИ.

Вакцинация также доступна жителям столицы, работающим в сфере ЖКХ и спорта, в заведениях общественного питания и органах охраны правопорядка. Привиться могут волонтёры и лица, занятые в некоммерческих и религиозных организациях, работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, граждане старше 60 лет.

Запись на вакцинацию открыта для работников банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что российским препаратом от коронавируса «Спутник V» вакцинированы уже более 1,5 млн человек.

Как сообщал 5 января глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, по состоянию на это число препарат получили свыше 1 млн россиян и никаких новых нежелательных реакций не было выявлено.

Наряду с этим в РФПИ рассказали о финансировании клинических исследований вакцины «Спутник лайт» — однокомпонентной версией «Спутника V». Как пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, этот препарат может стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией и «стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан».

«При этом для российского рынка вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения», — подчеркнул Дмитриев.

«Спутник V» уже одобрен к применению в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине и Боливии. Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19, а Палестина — первой на Ближнем Востоке. Ожидается, что до конца января вакцину одобрят ещё в десяти странах.

Отмечается, что регистрация препарата в Палестине осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

С начала эпидемии в России выявлено 3 425 269 случаев COVID-19, за всё время от осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 62 273 человека. Выздоровели 2 800 675 пациентов.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что за всё время в стране проведено более 93,9 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются более 625 тыс. человек.

Комментируя ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что эпидемию в стране практически удастся победить во второй половине 2021 года.

«Я думаю, что это всё закончится практически где-то к концу лета», — сказал учёный в эфире телеканала «Россия 24».