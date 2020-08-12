Вперед в тыл. Американских военных призвали поскорее убираться из Европы

После принятия решения о передислокации 12 тысяч американских военнослужащих из Германии перед США стоит задача с определением конечного пункта переброски военных.

Стоит напомнить, что Вашингтон таким решением наказывает Берлин за недостаточные взносы на коллективную оборону. Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, высказал мнение, что войска необходимо выдвинуть на передовые рубежи НАТО, в целях срыва возможного "российского нападения".

Харви Сапольски, автор издания National Interest, считает подобный маневр ошибочным. По мнению журналиста, американские войска должны вернуться на родину. А защищать Европу от России должны сами европейцы. Польша и прибалтийская тройка, с радостью готовые принять американских военных, должны просить помощи не у Вашингтона, а Парижа и Берлина, считает Сапольски.

"У США нет никакой необходимости защищать Европу от русских", не потому что у России нет планов по нападению на ЕС, а потому что "европейцы богаты, и они вполне сами могут себя защитить", – уверен обозреватель.

Давайте поймем и простим автора рассуждающего о возможном нападении России. Уж слишком силен накат от русофобской риторики. Уж слишком велико воздействие создаваемого десятилетиями мифа.

Осознание американскими СМИ того, что военным США нечего делать в Европе, вызывает недоумение. Разве могут Штаты оставить без контроля и мнимой защиты ЕС? Да! Но только в том случае, если они будут "стоять сзади союзников, а не впереди". Готов ли к этому Евросоюз? Полагаю, что не очень. Пестуя русофобскую мифологию и находясь на переднем рубеже, американцы демонстрируют готовность сражаться против "агрессивной России" плечом к плечу с союзниками.

А если их не будет, то кто будет сдерживать Москву? Польша и Прибалтика? Одни не смогут, нужна помощь. А помощь от богатых европейских стран возможна только при наличии если не подчинения, то уступок со стороны меньших братьев.

Автор National Interest пишет, что Америка не должна играть роль "мины растяжки между ЕС и Россией … США, на сей раз следует лишь наблюдать с расстояния, не делая глупостей", заключает издание. Как будто не понимая, что если Вашингтон перестанет вмешиваться и будет наблюдать, то сдерживание России потеряет всякий смысл. Ведь нападать никто не собирается.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik