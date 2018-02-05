Вперед в прошлое

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05 февраля 2018, 21:09  •  139 • Карикатуры

Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский заявил, что что во время визита на Украину российских артистов нужно изолировать и "держать в зоопарках".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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