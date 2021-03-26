Вперед, в прошлое — Байден поставил перед Америкой нерешаемые задачи • 147 • Аналитика © AFP 2021 / Jim Watson "Невозможно работать! Вы даете нереальные планы!" — так, по примеру героев советской комедии, могла бы отреагировать Америка на заявления Джо Байдена, сделанные им на первой пресс-конференции. Мешает подобной реакции не незнание фильмов Гайдая, а непонимание серьезности ситуации, в которой оказались США. Причем это непонимание свойственно не только Байдену — большая часть американского истеблишмента плохо осознает, в каком мире она уже живет. И думает, что ей удастся предотвратить то, что уже произошло или неотвратимо наступает. Нет, речь не о внутренних делах Штатов — это отдельная и еще более болезненная для американцев тема. Нас больше интересуют их международные предпочтения — по крайней мере, по ним можно судить о степени адекватности Вашингтона. Пресс-конференция Байдена в этом смысле дала неутешительный результат, потому что показала, что новая администрация не просто живет вчерашним днем. Она еще и выдает его за планы на будущее. О чем сказал Байден? О том, что главное в мире — это борьба демократий и автократий, что он не допустит, чтобы Китай стал ведущей страной в мире. А своим сегодняшним главным приоритетом во внешней политике он назвал ответ на северокорейскую ракетно-ядерную программу. Байден пообещал, что вместе с "демократиями-союзниками" будет привлекать Китай к ответственности и вообще не допустит, что бы он стал первым: "У них есть цель стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире. При мне этого не произойдет. Потому что Соединенные Штаты продолжат расти и расширяться". А северокорейцам, в ответ на последние пуски баллистических ракет, он пообещал "ответить соответствующим образом", особенно если они решатся на эскалацию. Но при этом Байден заметил, что готов и "к некоторой форме дипломатии, но здесь должно быть условие — конечным результатом должна стать денуклеаризация". То есть Байден обещает не допустить китайского лидерства и добиться ликвидации северокорейского ядерного оружия. Даже неловко напоминать, что практически это же обещал и Трамп, проблема в том, что Байден не может остановить время и повернуть его вспять. А никаким другим способом названные им "проблемы" не решить. Потому что все уже произошло. Китай по целому ряду параметров уже стал ведущей страной в мире — еще десять лет назад он обогнал Штаты по объему промышленного производства, семь лет назад обошел по ВВП (рассчитанному по паритету покупательной способности), а в ближайшие годы (теперь ставят на 2028-й) обгонит и по формальному ВВП. Китайский кусок мировой торговли уже давно куда больше американского — но дело не просто в объемах, а в тенденциях: Штаты — падающая держава, с претензиями на глобальное господство, которая успела досадить практически всему миру. Ее глобальный проект рушится, проблемы в самом американском обществе растут — нет ни одного благоприятного для нее сценария, позволяющего Америке удержать свои позиции. А Китай — растущая держава, не претендующая на глобальное доминирование и не занимающаяся экспортом своих "ценностей" в качестве обязательных к внедрению, страна с достаточно патриотически настроенным и единым обществом. И огромным потенциалом, причем даже внутренним (китайский рынок вчетверо больше американского — и он, в отличие от американского, очень далек от насыщения). То есть Штаты уже проиграли Китаю — вопрос только в том, с какими потерями они сумеют спуститься с горы. Но Байден уверен, что ничего не проиграно и он вместе с мифическими "мировыми демократиями" будет наказывать Китай. Покажите хоть одну серьезную державу, которая готова всерьез ссориться с Пекином ради американских интересов. Даже зависимую от Штатов в военном плане Европу невозможно заставить включиться в антикитайскую игру. При этом на словах многие западные страны будут поддерживать Байдена — особенно если он соберет "саммит демократий", выстраиваемый для сдерживания "мировых автократий", то есть Китая и России. Но эта поддержка сродни убаюкиванию больного человека — да, все хорошо, спи, все пройдет. В случае с США и Китаем уже прошло — все понимают, кто победит, а кто проиграет. Еще более смешны планы Байдена по разоружению Северной Кореи или, точнее, переговоров об этом. Тут все всё понимают, но делают вид, что есть о чем говорить. На самом деле нет ни одного шанса на то, что Пхеньян откажется от ядерного оружия и ракет. Просто потому, что его наличие — главная гарантия для северокорейцев сохранить полный суверенитет их страны (самой закрытой и автономной страны в мире, если кто забыл). И никто — не только враги, но и друзья вроде Китая и России — не убедит их в том, что это не так. А заставить КНДР разоружиться невозможно — даже американцы абсолютно не готовы развязать полноценную войну на Корейском полуострове. То есть проблемы денуклеаризации КНДР просто не существует. Последняя теоретическая возможность отказа Пхеньяна от ядерного оружия была утрачена еще в начале века (когда, кстати, к ее решению подключился Путин) — но тогда Штаты не считались не то что с КНДР, но и с Россией. Сейчас же все изменилось, причем уже давно. Америка живет в мире, в котором она не является самой сильной экономической и торговой державой, оставаясь пока что еще самой сильной в военном плане, но эта военная ноша ей уже не по плечу. Америка живет в мире, в котором всегда будет ядерная КНДР, а работать с Китаем куда привлекательнее и выгоднее, чем зависеть от Штатов. Америка живет в мире, в котором Россия не просто вернулась в большую игру, но и ведет ее вдолгую, сделав ставку на падение влияния Запада и закат атлантической эпохи. Америка живет в мире, в котором нет никакого спора между автократиями и демократиями — потому что пустыми словами о "власти народа" уже не удается обмануть даже собственных жителей, а уж в геополитической борьбе демагогия насчет передовых цивилизаций и вовсе не работает. И самое главное, у коллективного Байдена нет ни одной конструктивной, работающей идеи насчет того, как можно было бы переломить негативные для США внутренние и глобальные тенденции. Поэтому им остается только выдавать уже решенные вопросы и нерешаемые проблемы за актуальную повестку. Подменять будущее безвозвратно ушедшим прошлым, приближая тем самым свое поражение. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





147 Источник Похожие новости "Самый популярный политик на Земле" снова хочет быть президентом Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи Пандемия превращается для Европы в идеальный шторм Собчак и маньяк — ах, какая пара! Дух силен, но плоть слаба: что мы знаем о Байдене Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией Новости партнеров