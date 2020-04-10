Вперед в будущее: как будет развиваться ОПК в условиях пандемии

Работа оборонно-промышленного комплекса не должна останавливаться в любых условиях — ОПК играет ключевую роль не только для безопасности страны, но и для всей российской экономики. Именно в этой сфере зачастую рождаются самые передовые идеи, которые затем используются в гражданском производстве. Об этом по итогам заседания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с зарубежными странами, которое провел президент РФ, «Известиям» заявили в Совете Федерации. Владимир Путин, в частности, отметил, что сохранить устойчивую работу системообразующих предприятий важно даже в условиях борьбы с СOVID-19. Глава государства уверен, что на фоне глобального кризиса РФ не потеряет ведущие позиции на мировых рынках экспорта продукции военного назначения.

Во время карантина

Рабочий график президента 9 апреля был посвящен в основном военной тематике. Сначала президент, находившийся в резиденции Ново-Огарево, в режиме видеоконференции выслушал руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса. От эффективности их работы во многом зависят и дальнейшие успехи России в области военно-технической кооперации с другими странами, напомнил Владимир Путин.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, еще до начала мероприятия было очевидно, что без обсуждения проблемы COVID-19 беседа не обойдется. Президент на сей раз, однако, не стал выступать с речью: большинство вопросов, связанных с распространением коронавируса, были обговорены накануне — во время совещания с руководителями субъектов РФ.

Для Владимира Путина было принципиальным понять, каким образом выстроена кооперация между предприятиями промышленности, региональными властями, центральными офисами холдингов и правительством.

— Хочу посмотреть, как идет это взаимодействие в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином, — заявил он.

Президент в очередной раз повторил, что все принятые ранее меры направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Тем не менее, действия властей должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, особенно если речь идет о сохранении устойчивой и ритмичной работы системообразующих предприятий, подчеркнул Владимир Путин.

В целом по итогам совещания складывалось впечатление, что предприятия ОПК к новым вызовам готовы: все докладчики в унисон рассказывали исключительно о положительном опыте работы с местными властями.

Так, гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на примере Ростовского вертолетного завода описал, как ведется работа в нынешних реалиях. По его словам, на сегодняшний день на предприятии работают 30% основных производственных рабочих. Этот показатель будет постепенно увеличиваться: на следующей неделе он превысит 50%, а во второй половине апреля достигнет 78%. Дома останутся сотрудники старше 65 лет, а также люди с заболеваниями и родители детей, которые сегодня не ходят в школу.

— Максимальные производственные мощности Ростовского вертолетного завода превышают имеющийся на сегодня у предприятия суммарный объем заказов как по ГОЗ, так и по ВТС, поэтому «Роствертол» способен выполнить имеющиеся обязательства в срок при сохранении ритмичности поставок комплектующих, — уточнил Андрей Богинский.

В Объединенной авиастроительной корпорации также не видят рисков для выполнения контрактов по линии ВТС. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь доложил президенту, что во время нерабочей недели продолжали дятельность подразделения, отвечающие за поддержку исправности боевой техники. Кроме того, ОАК приступила к производству медицинских масок на своих заводах.

Выступил на совещании и Василий Голубев — губернатор Ростовской области, где расположено 25 предприятий ОПК. По его словам, с 18 марта на всех заводах осуществляются необходимые санитарные и профилактические меры — на местах регулярно дезинфицируют помещения и измеряют температуру сотрудникам.

Естественно, на фоне глобальной борьбы с коронавирусом появились и трудности. В частности, речь идет о приостановке работы смежников.

— Для примера, «Роствертол» сегодня взаимодействует со 122 предприятиями-поставщиками. Из них работают, по информации на утро сегодняшнего дня, в ограниченном режиме 25, — сообщил Василий Голубев. — Следующий вопрос — это дефицит оборотных средств, который вызван частичной приостановкой деятельности. И у нас есть предложение вот какого характера: рассмотреть возможность авансирования работ, по оценкам руководства, примерно на 80% (я говорю в данном случае точно о «Роствертоле») по наиболее значимым государственным контрактам, что позволит профинансировать предприятия смежников.

Предприятия ОПК связаны с высокотехнологичными процессами, прерывать которые ни в коем случае нельзя, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. У России есть серьезные международные обязательства по поставкам в другие страны и наша страна не имеет права потерять эти рынки, добавил сенатор. Более того, предприятия ОПК сохраняют рабочие места, что немаловажно в нынешней ситуации.

Двигатель экономики

После того, как президент выслушал доклады руководителей предприятий ОПК и некоторых губернаторов, заседание комиссии перешло в традиционный — закрытый формат. Доступными оказались лишь вступительные слова президента.

— Очевидным является факт, что насколько эффективно будут работать предприятия, настолько будут велики шансы продвижения нашей продукции и на международные рынки вооружений, — подчеркнул он.

Распространение коронавируса оказывает крайне негативное влияние на всю глобальную экономику, поэтому «предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения», добавил он.

— Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%, — напомнил Владимир Путин.

По его словам, за рубеж поставлено военной техники на сумму свыше $15 млрд, а портфель заказов на сегодняшний день составляет более $55 млрд. В числе партнеров РФ – уже около ста стран мира, добавил президент. В частности, импульсом для дальнейшего развития стало проведение в Сочи в прошлом году саммита Россия – Африка. В общей сложности с государствами континента были подписаны контракты на сумму около $1 млрд.

— В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт боевого применения отечественного оружия, которое, в частности, блестяще показало себя в Сирии. Его эффективность, точность, надежность и неприхотливость — это те качества, которые определяют спрос на мировом рынке вооружений, — подчеркнул он.

Российский лидер уверен, что конкурентоспособность и востребованность отечественной военной техники будут сохраняться и впредь. Такое убеждение «обусловлено ее уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками», отметил президент.

— Испытываю чувство гордости за наших специалистов, которые не в самых лучших условиях после распада СССР, не останавливали научные разработки. Это в итоги и позволило нам сейчас создать самые современные в мире виды оружия, обогнав многие страны на десятки лет вперед, — заявил «Известиям» первый заместитель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. — Именно оборонка будет двигателем всей нашей экономики, потому что самые передовые идеи рождаются там, а потом уже зачастую используются в гражданском производстве.

По словам сенатора, интерес к российскому вооружению будет только расти. Разумеется, в первую очередь, речь идет о странах Азии и Африки, а не о членах Североатлантического Альянса, где Вашингтон старается не допустить лишней конкуренции, отметил он.

В этот же день Владимир Путин в удаленном режиме провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент признал, что COVID-19 уже смог существенным образом поменять обычный порядок жизни миллионов людей. Несмотря на это, пандемия не должна ослабить безопасность РФ.

— Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены, — подытожил Владимир Путин.