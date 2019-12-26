Вперед и с целью: нацпроекты не будут подгонять под показатели

Повышение уровня жизни и реальных доходов россиян — главная задача властей на следующий год. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством 25 декабря. Для достижения этой цели, подчеркнул он, необходимо в полной мере реализовать национальные проекты. Пока же президент сомневается, что большинство граждан чувствуют, что принятые государством меры изменят их жизнь к лучшему. На системных проблемах, которые мешают руководству страны добиться результатов, российский лидер остановился в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Акцент на человеке

На традиционном предновогоднем совещании с членами правительства Владимир Путин не только оценивает работу министров в уходящем году, но и ставит задачи, которые необходимо реализовать в ближайшее время.

По словам президента, в первую очередь важно сосредоточиться на росте реальных доходов граждан. Чтобы добиться этой цели, надо совершенствовать структуру и качество национальной экономики — нынешних темпов роста пока недостаточно, вновь напомнил глава РФ. Способствовать этому росту должны, в частности, поэтапная реализация нацпроектов и развитие инфраструктуры, что в итоге создаст базу для прогресса в ключевых отраслях.

— В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат, — подчеркнул глава РФ. — Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является повышение уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Вот это задача номер один.

Этот вопрос непосредственно «связан с решением демографических проблем, поскольку особая нагрузка, как правило, приходится на семьи с детьми», добавил Владимир Путин.

Упомянул президент и конкретные достижения работы правительства.

— Конечно, из того, что нельзя не отметить в качестве позитива, — это создание хорошей макроэкономической базы развития, — сказал руководитель страны. — Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции: он колеблется уже около 3%.

Крупные инфраструктурные проекты — такие, как возведение Крымского моста — должны сопровождаться решением обычных задач, которые позволят всем гражданам ощутить улучшение качества жизни, подчеркнул в беседе с «Известиями» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Речь идет, например, о восстановлении дорог, строительстве школ и больниц. Добиться надо и доступности первичного звена здравоохранения, отметил сенатор.

Безусловно, необходимо обращать внимание и на справедливость распределения зарплаты — достойно зарабатывать должны учителя, врачи и представители других профессий во всех регионах страны. Только тогда молодые специалисты будут оставаться в регионах, считает Валерий Рязанский.

— Необходимо, чтобы молодой человек видел перспективу — что он приходит не на минимальную зарплату, а на базовую ставку, с которой дальше можно расти за счет повышения квалификации, разрядности и так далее, — добавил он.

Системные сбои

К социальным проблемам Владимир Путин вернулся на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в тот же день в Кремле. Президент остановился в первую очередь на вопросах, которые так и не были решены в текущем году.

— Некоторые важные показатели не были достигнуты, прежде всего это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось, — констатировал Владимир Путин.

При этом президент уточнил, что за 10 месяцев 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 случаев на 100 тыс. человек, а по итогам года ожидалось 575. Смертность от новообразований составила 203,2 случая при целевых 199,5.

Коснулся глава государства и экономических вопросов — в частности, он отметил, что план роста экспорта промышленной продукции не выполнен почти на $8 млрд. Поэтому необходимо улучшить меры стимулирования работы с зарубежными партнерами, добавил Владимир Путин.

Были названы на заседании и системные проблемы, которые не позволяют в полной мере выполнить поставленные цели. Так, президент подверг критике сбои в перенастройке системы госуправления. По словам российского лидера, от некоторых сотрудников федеральных органов до сих пор звучат «предложения скорректировать целевые показатели проектов».

— Мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили, — подчеркнул Владимир Путин. — Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным, любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы.

Президент обратил внимание на «недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными», хотя именно в субъектах зачастую решается большинство задач нацпроектов.

— К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши коллеги в федеральных ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными, в конце года регион должен отчитаться и всё. Думаю, что это неправильный подход, — пояснил глава государства.

Есть серьезные проблемы и с финансированием нацпроектов. По данным президента, на конец ноября кассовое исполнение нацпроектов составило 74,8%.

— Но, скажем, одно из таких ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае, чрезвычайно важным, — цифровая экономика, кассовое исполнение вообще — 27,3%, а по экологии — 39,8, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил и недостаточное информационное сопровождение национальных проектов — в сентябре 30,6% граждан вообще не знали об исполнении нацпроектов, а в апреле их было около 31%. При этом он подчеркнул: «общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть» в основе действий руководства страны.

Информационной поддержки нацпроектам действительно не хватает, согласен зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

— Но это наша задача — депутатского корпуса и наших общественных приемных. Эту задачу уже ставили и на съезде «Единой России». Я считаю, что об этом надо говорить, люди должны об этом знать. Нам всем надо больше общаться, встречаться с людьми и говорить про нацпроекты. Это очень важное направление, которое затрагивает все социальные аспекты. Аудитории разные, и с каждой нужно разговаривать на понятные именно им темы, — заявил «Известиям» парламентарий.

На встрече с представителями крупного бизнеса, которая состоялась в этот же день, президент, в частности, заявил о необходимости увеличения инвестиций в основной капитал в РФ.

— Нам нужно довести их в ближайшие года до 25%, а потом и до 27%, в принципе, абсолютно реализуемый показатель, имею в виду, что сейчас у нас 21% с небольшим, — подчеркнул Владимир Путин.

Уже поздним вечером глава государства принял участие в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади. Президент, игравший под номером 11, стал не единственным политиком, который в этот вечер надел коньки. В одной команде с ним выступал Сергей Шойгу, а противостоять им пытались, например, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Подмосковья Андрей Воробьёв. Разумеется, на льду можно было оценить и талант легенд российского спорта — Павла Буре, Александра Могильного или Игоря Мишукова. Возможность сыграть в хоккей в самом центре столицы не упустили и другие известные личности, включая крупных российских предпринимателей.