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Вперед и с Крымом: президент оценил развитие полуострова

13 августа 2019, 05:24  •  55 • Политика
Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя стало главной темой встречи президента Владимира Путина с руководителями этих регионов, которая прошла на полуострове 12 августа. Сергей Аксенов доложил главе государства о планах по реализации нацпроектов на территории республики, а Михаил Развожаев обратился с просьбой создать в городе отдельную программу поддержки строительства жилья. Крым традиционно находится в зоне особого внимания президента, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Этим, по их мнению, и объясняется его активное социально-экономическое развитие.

Позитивные изменения

Работу Сергея Аксенова на посту Владимир Путин оценил как эффективную и поинтересовался у главы региона состоянием дел в республике.
— Конечно, есть как успехи, так и недоработки. Но считаю, Владимир Владимирович, стараемся не подводить вас, крымчан, — отреагировал глава Крыма. — В данном случае Крым двигается вперед. Все рады, я уверен, и ценят то, что мы вернулись на историческую родину.
Отдельно Сергей Аксенов отметил позитивные изменения в сельском хозяйстве республики. Во многом этому способствовало выделение для отрасли 11 млрд рублей за последние пять лет, уточнил он.
— Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине, практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение, — подчеркнул он. — Республика закрывает свои потребности в полном объеме, чего никогда не было при Украине.
Поддержка президента и правительства позволила реализовать в республике крупные инфраструктурные проекты, что не могло не сказаться на курортной сфере Крыма, рассказал глава региона.
— Благодаря этому у нас сегодня заполняемость наших крымских здравниц 80% в среднем, в некоторых регионах 90%, — пояснил он. — Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, разрабатывается совместно с правительством Российской Федерации ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования.
Сергей Аксенов напомнил, что если в 2014 году бюджет Крыма составлял всего 18 млрд рублей, то в этом году это уже 54 млрд собственных налоговых и неналоговых поступлений. Причем 60% доходов, по словам главы региона, тратится на социальные проекты — образование, здравоохранение и культуру.
По мнению руководителя республики, многие проблемы позволит решить реализация национальных проектов, общий объем финансирования которых составляет 83 млрд рублей.
— Рост доходов граждан, конечно, низкие доходы и борьба с бедностью — это ваши основные поручения, — подчеркнул Сергей Аксенов. — Сегодня в Крыму этот показатель (уровень бедности) составляет 17,4%, к 2024 году благодаря реализации нацпроектов этот показатель должен уменьшиться до 8%. Хотя мы понимаем, что, конечно, надо дойти до каждого человека без исключения. На борьбу с бедностью и вообще на вопрос демографии зарезервирована основная часть нацпроектов, это более 20 млрд рублей.
Еще одним важным направлением глава региона назвал реформу системы обращения с коммунальными отходами. По его словам, тарифы в Крыму — одни из самых низких по стране — 50 рублей на человека в городе и 40 рублей в сельской местности.

«Надо внимательно работать»

В этот же день глава государства встретился и с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
— Ровно месяц вы здесь работаете, в Севастополе, — обратился он к действующему главе региона. — Город непростой, город сложный, очень важный для Крыма, в целом для страны, и много здесь очень работы. Как первые ощущения?
По словам врио губернатора, ситуация по основным показателям в целом оптимистичная.
— ВРП — стабильный рост, и по 2019 году ожидаем тоже, что он будет увеличен. ВРП на душу населения также растет, уровень налоговых и неналоговых доходов, — пояснил он. — Кроме того, если смотреть на динамику инвестиций, то растет доля частных инвестиций.
Президент поручил Михаилу Развожаеву обратить особое внимание на развитие социальной сферы, первичного звена здравоохранения, школ и детских садов.
— Надо внимательно работать, — подчеркнул он.
Действующий глава Севастополя, в свою очередь, обратился к Владимиру Путину с просьбой создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. По его словам, если в год выделять по 2–3 млрд рублей, то такую программу можно будет реализовать до 2024 года.
— Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы, — пояснил Михаил Развожаев. — У людей, конечно, большой запрос на улучшение жилищных условий. Здесь, я считаю, без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем.
Глава государства демонстрирует поддержку обоим главам и готовность оказывать им поддержку в развитии стратегически важных регионов, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.
— Президент позитивно оценил работу Сергея Аксенова и Михаила Развожаева на постах глав Крыма и Севастополя, — подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — В ходе встречи президент отметил их опыт и инициативу, а также поддержал предложения Сергея Аксенова в сфере ЖКХ и сельского хозяйства, а Михаила Развожаева — в необходимости дополнительного финансирования строительства жилья для молодых специалистов.
По словам политолога Антона Хащенко, Крым и Севастополь находятся в зоне особого внимания президента, чем и объясняется действительно имеющее место активное развитие полуострова.

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