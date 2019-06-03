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«Впечатляющая динамика»: как проходит перевооружение Сухопутных войск РФ
03 июня 2019, 22:24 • 91 • В России
До конца 2019 года доля современного вооружения в Сухопутных войсках РФ увеличится до 60%. Об этом рассказал главком СВ генерал армии Олег Салюков. По его словам, в течение года в войска поставят 2,5 тыс. единиц новой военной техники, в частности зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3М, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП». Как считают эксперты, текущая динамика перевооружения позволит Сухопутным войскам увеличить к 2020 году долю современной техники до 70%.
Военнослужащие Сухопутных войск © Министерство обороны РФ
Главком Сухопутных войск (СВ) генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» заявил, что подразделения данного вида Вооружённых сил РФ получат в 2019 году 2,5 тыс. новых образцов военной техники. Это позволит увеличить долю современного вооружения с 54% до 60%.
«Набранные темпы перевооружения соблюдаются и позволят выполнить решение Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70%», — сказал Салюков.
По словам генерала армии, перевооружение Сухопутных войск происходит в плановом порядке в соответствии с Государственной программой вооружения (ГПВ) на 2018—2027 годы. Как рассказал RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, Минобороны РФ поддерживает достаточно высокие темпы обновления СВ.
Высокоэффективные комплексы
В подразделения ПВО Сухопутных войск будут поставлены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2». Данные средства противовоздушной обороны используются для защиты стратегически важных объектов и группировок войск на марше. Они были разработаны и производятся на предприятиях АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
С-300В4 является ЗРК дальнего радиуса действия. Комплекс способен поражать цели на дальности до 400 км. Перехват может осуществляться на гиперзвуковой скорости (до 7,5 числа Маха). Государственные испытания комплекса были завершены в 2014 году. Первые дивизионы получили войска Западного военного округа (ЗВО). Во время сирийской операции С-300В4 был переброшен в Тартус для прикрытия расположенного там пункта материально-технического обеспечения ВМФ.
«Система С-300В4 по сравнению с системами предыдущего поколения имеет расширенную в два-три раза прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных целей. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности», — заявлял ранее глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков.
С-300В4 обладает практически аналогичными с ЗРК С-400 «Триумф» боевыми характеристиками. Отличие комплекса в том, что он выполнен на гусеничном шасси и может быть развёрнут в труднопроходимой местности. Процесс обнаружения и сопровождения целей в С-300В4 полностью автоматизирован.
«Бук-М3» — это ЗРК среднего радиуса действия, который поставляется в войска с 2016 года. Дальность поражения целей — 70 км (в 1,5 раза больше по сравнению с «Бук-М2»). Огневая производительность модернизированного комплекса увеличилась на 50%. «Бук-М3» может одновременно обстреливать 36 объектов с вероятностью поражения до 99%.
Главное предназначение ЗРК — перехват высокоманёвренных воздушных объектов, летящих со скоростью до 3 км/с. Прежде всего речь идёт о современных боевых самолётах и крылатых ракетах. Для выполнения этой задачи в стенах ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ДНПП) была разработана универсальная всеракурсная зенитная ракета 9М317М, способная отклоняться в нужную сторону на 360 градусов.
Автоматизация процессов управления позволила повысить мобильность и выживаемость «Бук-М3». Расчёту ЗРК нет необходимости сопровождать зенитные ракеты — после их пуска комплекс может поменять дислокацию, избежав ответного огня со стороны противника.
«Тор-М2» представляет собой комплекс малой дальности (до 12—15 км). В Сухопутные войска он поставляется с 2015 года. В нынешнем году данный ЗРК в модификации «Тор-М2ДТ будет передан подразделениям, несущим боевое дежурство в Арктике. Машина выполнена на шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь».
«Боевая машина («Тор-М2». — RT) обеспечивает одновременное обнаружение более 40 целей, их ранжирование по степени опасности, сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей четырьмя последовательно выпущенными ракетами», — говорится в материалах Минобороны.
В беседе с RT директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов назвал С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» высокоэффективными комплексами защиты от средств воздушного поражения. Данные ЗРК включены в эшелонированную систему противовоздушной обороны РФ.
Скорострельность и точность
В подразделения Сухопутных войск до конца 2019 года будут также поставлены самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» и противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП», а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», сообщил Олег Салюков.
152-мм установка «Мста-С» была принята на вооружение в конце 1980-х годов, но сейчас в войска поступают модернизированные образцы, которые по боевым качествам на 40% превосходят советских предшественников. По данным Минобороны, ежегодно в армейские подразделения поставляется 36 обновлённых гаубиц.
САУ модернизируются на «Уралтрансмаше» (Екатеринбург), который входит в корпорацию «Уралвагонзавод». По информации предприятия, артиллерийская установка стала более скорострельной, манёвренной и превосходит советские образцы по дальности стрельбы.
Гусеничный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-СП» является модифицированной версией «Хризантемы-С». Основное отличие заключается в отсутствии комплектующих, которые поставлялись украинскими предприятиями. В частности, из соседнего государства экспортировались оптические прицелы.
По информации Минобороны, «Хризантема-СП» способна пробивать броню любого современного танка. Максимальная дальность поражения целей составляет 5—6 км. Помимо танков, комплекс может уничтожать низколетящие воздушные цели и малотоннажные корабли. Запас топлива позволяет «Хризантеме-СП» преодолевать без дозаправки расстояние до 600 км.
Большое внимание Минобороны РФ уделяет модернизации РСЗО в сторону повышения их дальности и точности. Основная задача систем залпового огня — поражение скоплений группировок войск противника и инженерных укреплений.
Последние годы в войска поступает «Торнадо-С» — глубоко модернизированная версия советского «Смерча». Комплекс оснащён управляемыми ракетами, способными использовать глобальную навигационную систему ГЛОНАСС. Дальность РСЗО составляет 200 км, а круговое отклонение снарядов не превышает нескольких метров.
С 2012 года в Сухопутные войска поставляется «Торнадо-Г» — усовершенствованный вариант легендарной БМ-21 «Град». В арсенал этой РСЗО входят 122-мм реактивные снаряды. В ближайшие годы будут поставляться новые боеприпасы с интеллектуальными взрывателями, которые разрабатываются в стенах научно-производственного концерна «Техмаш» (Москва).
Кроме того, в Сухопутные войска продолжаются поставки боевой машины пехоты БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А и танков Т-73Б3М, которые, по словам вице-премьера Юрия Борисова, являются лучшими в мире по соотношению цены и качества.
Как считает Дмитрий Дрозденко, запланированные объёмы поставок военной техники позволят увеличить долю современных вооружений в Сухопутных войсках до 70% в 2020 году. Собеседник RT напомнил, что в 2016 году доля новой техники СВ составляла 42%. Это был самый низкий показатель среди других видов Вооружённых сил России.
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