«Впечатлены техническим оснащением и организацией»: международные наблюдатели дали оценку выборам в РФ

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Международные наблюдатели провели пресс-конференцию по итогам президентских выборов в России. Они дали оценку проведению кампаний кандидатами, ходу голосования, а также процессу подсчёта голосов. Во встрече приняли участие глава Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, член коллегии адвокатов Парижа Эли Хатем, глава отдела по международным отношениям конфедерации профсоюзов UGL (Италия) Жан Луиджи Ферретти и доцент кафедры геополитики и международных отношений Академии Манипал (Индия) Мониш Турангбам. RT вёл прямую трансляцию.