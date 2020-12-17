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Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

17 декабря 2020, 09:55  •  47 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Vaccine Summit at the White House Oliver Contreras/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Экс-глава страны не может принять свое поражение
Бывший американский лидер Дональд Трамп тяжело переживает свой проигрыш в гонке за пост главнокомандующего США. По словам инсайдера, он намерен остаться в Белом доме, несмотря на исход выборов. Об этом пишут СМИ.
Так, по словам советника, Трамп пока не может принять, что больше не является президентом США. На этом фоне у него началась истерика и посыпались странные высказывания. Например, он заявил, что в день инаугурации Джо Байдена он объявит о своем нежелании покидать кресло президента.
В окружении политика такие выпады вызвали тревогу, однако никто уже серьезно не воспринимает подобного рода заявления разгромленного Байденом Трампа, отмечает CNN.
Недавно была решена судьба Америки на ближайшие годы. Президентом США стал Джо Байден, с чем его поздравил и российский лидер Владимир Путин. К слову, в послании нашего президента пытаются отыскать тайный смысл.

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