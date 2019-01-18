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В ПАСЕ пожалели об отказе российской делегации от работы в ассамблее

18 января 2019, 09:09  •  289 • Политика
Глава ПАСЕ сожалеет о решении России не направлять делегацию в 2019 году
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье высказала слова сожаления, что российская сторона решила не направлять свою делегацию для работы ПАСЕ.
Паскье заявила, что сожалею о том, что российский парламент не нашёл причин назначать делегацию на сессию в 2019 году. При этом она подчернила, что будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в ее уставных органах.
Накануне итальянский депутат ПАСЕ Альвизе Маньеро высказал огорчение в связи с тем, что Россия не отправит свою делегацию на заседание ассамблеи. По мнению парламентария, ПАСЕ не справилась с поиском хрупкого баланса в политике.
Ранее сообщалось, что Госдума на заседании в четверг приняла проект заявления, где предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.
В ходе заседания в четверг, 17 января, Госдума приняла проект заявления, предполагающий отказ России от участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Наша делегация в Европу не поедет, кроме того, в силе остается ранее принятое решение об отказе от выплат взносов в ПАСЕ - они перечислялись в бюджет Совета Европы.
За указанные решения депутаты проголосовали единогласно.

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