В ПАСЕ пожалели об отказе российской делегации от работы в ассамблее

Глава ПАСЕ сожалеет о решении России не направлять делегацию в 2019 году

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье высказала слова сожаления, что российская сторона решила не направлять свою делегацию для работы ПАСЕ.

Паскье заявила, что сожалею о том, что российский парламент не нашёл причин назначать делегацию на сессию в 2019 году. При этом она подчернила, что будучи членом Совета Европы, Россия обязана участвовать в ее уставных органах.

Накануне итальянский депутат ПАСЕ Альвизе Маньеро высказал огорчение в связи с тем, что Россия не отправит свою делегацию на заседание ассамблеи. По мнению парламентария, ПАСЕ не справилась с поиском хрупкого баланса в политике.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании в четверг приняла проект заявления, где предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.

В ходе заседания в четверг, 17 января, Госдума приняла проект заявления, предполагающий отказ России от участия в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Наша делегация в Европу не поедет, кроме того, в силе остается ранее принятое решение об отказе от выплат взносов в ПАСЕ - они перечислялись в бюджет Совета Европы.

За указанные решения депутаты проголосовали единогласно.