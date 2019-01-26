«Воззвания к США не дали результата»: почему в Польше заявили о невозможности остановить проект «Северный поток — 2»

Остановить реализацию «Северного потока — 2» вряд ли удастся. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В то же время он отметил, что строительство газопровода якобы противоречит «европейским правилам и гарантиям безопасности региона», и Варшава пыталась убедить другие страны выступить против проекта. По мнению экспертов, глава польского правительства имеет в виду США, однако призывы к Вашингтону, вероятно, не были услышаны. Аналитики полагают, что Белый дом не спешит вступать в конфронтацию с Германией, которая активно поддерживает «Северный поток — 2».

Остановить реализацию проекта магистрального трубопровода «Северный поток — 2» не удастся. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, остаётся надежда остаётся всегда, но следует быть объективными.

«Давайте будем честными: два могущественных государства, одно из которых — Россия, мировая держава, а другое — Германия, четвёртая экономика в мире, решили построить газопровод», — сказал он в интервью польскому изданию Interia.

По его словам, Варшава в течение нескольких лет старалась убедить другие страны выступить с критикой «Северного потока — 2», но «нелегко что-либо запретить двум могущественным государствам».

«Мы считаем, что это (строительство газопровода. — RT) противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для этого региона, включая Украину и Польшу. Это эгоистичный проект», — заявил Моравецкий.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что «Северный поток — 2» разрушает эффект от антироссийских санкций и может лишит Украину доходов и гарантию защиты от якобы «агрессии» со стороны Москвы.

Заметим, что в конце 2018-го польская государственная энергетическая PGNiG подписала долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа с американскими компаниями Cheniere Marketing International, Port Arthur LNG и Venture Global LNG.

Как указывали в Варшаве после заключения одного из документов, американский СПГ якобы будет на 20—30% дешевле, чем голубое топливо от «Газпрома». Между тем конкретных цифр относительно экономической целесообразности подобных закупок польская сторона не привела.

Добавим, что контракт PGNiG с российской корпорацией на поставки природного газа истекает в 2022 году и не будет продлён. Согласно договору, в Польшу поставляется до 10 млрд кубометров газа. При этом в 2018-м импорт топлива был увеличен на 11,7%.

«Критика не влияет на ход строительства газопровода»

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ, ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, говоря о призывах к критике «Северного потока — 2», Моравецкий имеет в виду США и страны Балтии.

«Реальные возможности влияния есть у американцев, но до сих пор воззвания к Вашингтону не привели к никаким результатам, администрация Трампа никаких санкций не вводила, видимо, потому что американцы понимают, что излишняя ссора, например, с той же Германией будет им не на пользу», — подчеркнул он.

По его словам, реализация проекта продолжится, и с этим уже смирились все критики строительства «Северного потока — 2».

«Я думаю что Польша продолжит говорить о трубопроводе как об иллюстрации того, что какие-то её партнеры по ЕС ведут себя неправильно, но вот имиджевых преимуществ страна от этого не получит», — заметил Митрахович в разговоре с RT.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин добавил, что текущая ситуация лаконично отображена в русской пословице «собака лает — караван идёт».

«Польша будет об этом говорить, даже когда «Северный поток—2» будет запущен и работать. Это стратегия, которой они придерживаются не первое десятилетие. Много кто говорит, что они против, но «Северный поток — 2» продолжается реализовываться», — заявил аналитик в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что подписанные Польшей энергетические соглашения с США являются «данью уважения своему главному союзнику».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство до конца 2019 года газопровода от побережья России через Балтийское море до границ Германии. Мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

При этом Берлин сталкивается с постоянной критикой, прежде всего со стороны США, за участие национальных компаний в реализации проекта газпровода.

В частности, в середине января американский посол Ричард Гренелл разослал немецким бизнес-структурам письма, в которых предупреждал их о возможных санкциях за участие в строительстве «Северного потока — 2».

Власти Германии осудили подобные шаги дипломата. Как подчеркнул глава МИД ФРГ Хайко Маас, «никто не остановит» реализацию проекта, министр экономики Петер Альтмайер, в свою очередь, заметил, что «неправильно делать «Северный поток — 2» мальчиком для битья».

«Спор, откуда мы поставляем газ, кажется несколько преувеличенным», — подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель на Международном экономическом форуме в Давосе.

Добавим, что в поддержку газопровода выступают не только официальные лица, но и рядовые граждане Германии. Согласно данным опроса исследовательского института Forsa, 73% немецких жителей считают строительство «Северного потока — 2» верным решением.