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Возвращению русского посла в США посвящается: "Он нас за это мехом наружу!"

21 июня 2021, 12:55  •  66 • Политика
Анатолий Антонов вернулся в США, где в аэропорту его встречали несколько стримеров. Однако, как считает журналист Дмитрий Смирнов, Антонов повёл себя слишком скромно. Следовало быть таким грозным, чтобы американские оппоненты подумали: "Он нас за это мехом наружу!"
Накануне посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Штаты, чтобы продолжить свою работу на месте. Возвращение послов - одна из договорённостей, достигнутых в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
По прибытии Антонова встречали в аэропорту несколько стримеров. Они преследовали дипломата, пока тот добирался до эскалатора. На что Антонов скромно отметил: "Вы смущаете меня! Я не стою такого внимания!" Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов оценил ролик, отметив, что русский посол должен быть более грозным:
"Анатолий Иванович, вы матёрый дипломат, прошедший в МИДе всё, что можно пройти, вы были замминистра, на минуточку, Министерства обороны. Вы чрезвычайный и полномочный посол великой державы, какое вы право имеете смущаться, как курсистка?" - написал Дмитрий Смирнов, добавив, что Анатолий Антонов "прибыл на фронт, на самую передовую", а значит, теперь его должно волновать разве что почему в аэропорту не все свободные точки забиты стримерами.
Смирнов считает, что оппоненты "должны смотреть в глаза" Антонову "и видеть, что там вольфрам можно плавить":
"Чтобы, когда следующий Обама задумает у нас отнять дипсобственность, его семеро держали за руки со словами "Ты, чёрный, сдурел совсем? Там посол Антонов, он нас за это мехом наружу выиграет (вероятно, "вывернет", а в телеграм-канале допущена опечатка - ред.)!" А с такой ложной скромностью мы слона не продадим", - заключил Дмитрий Смирнов.
Впрочем, надо сказать, что жёсткость Анатолия Антонова известна. Однако она далека от показной бравады, вероятно, поэтому дипломат и просил не нагнетать обстановку камерами.

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