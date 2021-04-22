Возвращение золота в Крым: Суду Амстердама сделали недвусмысленный намёк из России

Директор "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин надеется, что апелляционный суд Амстердама примет беспристрастное решение по коллекции скифского золота, и она вернётся обратно на полуостров.

Сегодня в Апелляционном суде Амстердама должно проходить слушание по делу о скифском золоте из четырёх музеев Крыма. Сами музейщики надеются на недвусмысленное решение суда, уповая на беспристрастность Фемиды в Амстердаме.

В частности, на возвращение коллекции золота обратно на полуостров намекнул директор "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин. Он отметил, что за самим судебным слушанием сможет наблюдать онлайн.

Мы исходим из того, что решение суда Амстердама будет беспристрастным, и коллекция вернется её законным владельцам - крымским музеям, - подчеркнул Мальгин, добавив также, что у суда есть все необходимые подтверждения законных прав крымских музеев на скифское золото.

В то же время эксперт отметил, что готов к любому решению суда Амстердама. А, как показала практика, оно может быть вынесено не в пользу полуострова.

Напомним, коллекцию золота скифов из нескольких музеев полуострова вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме ещё в феврале 2014 года, до исторического воссоединения Крыма с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах не захотел возвращать коллекционное золото ни Украине, ни Крыму до того момента, пока не будет чёткого соглашения между сторонами либо решения суда.

Через два года после этих событий Окружной суд Амстердама принял решение отдать коллекцию Киеву, однако Крым подал апелляцию. Согласно промежуточному решению, которое было озвучено в 2019-м, было отказано в применении конвенции ЮНЕСКО 1970 года к указанному делу. Теперь решение за Апелляционным судом Амстердама.

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина в интервью "РИА Новости" отметила, что "хотелось бы, чтобы мы остались на своих достаточно сильных позициях", и "если нам дадут слово, то мы готовы в суде отстоять свою позицию и необходимость возврата как можно скорее наших артефактов на родную землю".