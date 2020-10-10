Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём

Британские герои грезят новым морским величием

Когда десять лет назад Великобритания начала строить новый устрашающий авианосец Queen Elizabeth, все понимали, зачем она это делает. Фантомная страсть, одолевающая бывшую «владычицу морей», не даёт спокойно жить. Тем более что последний её имперский спектакль состоялся давненько, в 1982 году, когда Аргентина захотела отобрать у старых колонизаторов свои Фолклендские острова. Почуяв тогда острую обиду, послала старушка Британия в Южную Атлантику свой флот, который наказал аргентинского агрессора, хотя и сам получил изрядную трепку. Вся британская нация тогда торжествовала, а количество выпитого в пабах пива резко подскочило вверх.

Уйма времени прошла с тех пор, и прямо скажем, величие «владычицы морей» потускнело. Однако думать о величии надо. И ничего другого, кроме возвращения в Мировой океан с новым непобедимым флотом, не придумаешь. Авианосец Queen Elizabeth строился долго. Наконец, в 2017 году он прошёл ходовые испытания и был принят в строй. Ещё три года понадобилось на его доведение до полной боеготовности, и вот в мировой прессе появились сообщения, что Queen Elizabeth вскоре выйдет на боевое дежурство.

Это чудо техники и инженерной мысли является самым большим и самым дорогим кораблем, который когда-либо строился в Европе. Водоизмещение 65 тыс. тонн, длина 280 м, ширина 73 м, экипаж 1600 человек и 40 истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II. Может развивать скорость 25 узлов. Стоимость этого «чудища железного» составляет около 17 млрд. евро плюс американские самолёты по 110 млн. евро за штуку. Да, и ещё построен дозаправщик, без которого океанские рейды «чудища» немыслимы.

Одной из самых популярных тем в Британии, касающихся этого монстра, стал вопрос: «На кой нам это нужно?» Самым распространённым ответом властей было то, что без «Королевы Елизаветы» британская экономика погибнет, поскольку 50% продуктов и энергоносителей британцы ввозят на острова морем, а морские коммуникации надо защищать. Мысль о том, почему британская экономика не погибла без этого авианосца до сих пор, не рассматривалась. А в планах Лондона – постройка ещё одной точно такой же океанской игрушки под названием Prince of Wales.

И закрадывается мысль, что в Лондоне вовсю размечтались о былом имперском величии. Чтобы всё вернулось в старые добрые времена. В ХХ веке, например, главной морской победой англичан стало уничтожение флота французских союзников после того, как те сдались немцам в 1940 году. Чтобы французские корабли не попали к немцам, надо было что-то делать. Терять время на уговоры британцы не стали. Те французские корабли, которые стояли в британских портах, захватили, а вот с теми, которые находились в отдалении, пришлось поступить строже. Ликвидацию флота союзников назвали таинственно и героически – операция «Катапульта». Французские корабли, стоявшие в Александрии, разоружили и сделали небоеспособными, а группировку в алжирских портах Оран и Мерс-эль-Кебир пришлось пустить на дно – там французы не захотели разоружаться. Эскадра адмирала Соммервиля буквально расстреляла французские корабли. 1297 французских военных моряков погибли.

Затем была уничтожена французская эскадра в Дакаре, а эскадру на Маритинике не пустили к рыбам только благодаря вмешательству президента Рузвельта.

После этого в героических делах британского Адмиралтейства наступило долгое затишье. Даже на сопровождение караванов в Мурманск британцы шли без особой охоты, и случалось, караваны оказывались беззащитными перед немецкими субмаринами и ВВС.

Однако как на эту политику ни погляди, она была для островитян имперской. А теперь-то что? Кого громить собираемся? Французский авианосец «Шарль де Голль» и без помощи англичан того и гляди утонет от старости. В общем, предмета для океанской политики нет, а политика есть. И вспоминается старый британский анекдот:

Пожилой джентльмен приучил себя по утрам, когда все еще спят, делать зарядку на набережной Темзы. Однажды, когда он усиленно отжимался от парапета, к нему подошёл сконфуженный полисмен и говорит:

– Простите, сэр, я понимаю, что это не мое дело, но мне кажется, ваша дама давно ушла...

Между тем мы читаем, что Queen Elizabeth готовится выйти в тихоокеанские воды для сдерживания Китая. Авианосец будут сопровождать два эсминца, два фрегата, два танкера и вертолёты. Какие происки Китая будет сдерживать эта группа тихоходных целей, не сообщается. Хотя, зная нравы британских политиков, можно заранее сказать, что «происки» они придумают на ходу. Носители духа «владычицы морей» наверняка знают, что с появлением сверхзвуковых антикорабельных ракет начался закат эры авианосцев, которые не умеют и не научатся защищаться от новейших воздушных и подводных средств нападения. Авианосные соединения США стесняются, например, приближаться к берегам Ирана после того, как иранский ракетный удар в январе 2020 г. по базам США в Ираке американцы отразить не смогли. А КНР наряду с РФ относится к державам, которые имеют такие средства и работают над их усовершенствованием. Это приговор любому авианосцу. И может получиться нелепая морская прогулка, напоминающая ещё один британский анекдот:

Англия. Прохладное, дождливое утро. В квартире жена и любовник. Вдруг стук в дверь. Жена:

– Это муж – прыгай скорей в окно.

Любовник, не задумываясь, выпрыгивает и голышом бежит по улице. А тут спортсмены бегут, сравнялись с ним, один и говорит:

– Извините, сэр, Вы всегда бегаете по утрам голым?

– Да.

– Извините, сэр, а вы всегда бегаете по утрам в презервативе?

– Нет, только когда дождь.

Может, и нетактично сравнивать пробежку голого с презервативом с военно-морской политикой Лондона, но сравнение, что ни говори, напрашивается.