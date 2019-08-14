Возвращение в СССР. Назад дороги нет? • 151 • Аналитика Ах, как хочется вернуться…

Раньше, как все мы хорошо знаем, и вода была мокрее, и трава зеленее, и небо выше. Что уж говорить про власть – понятно, что во времена нашей молодости она была белой, пушистой и пахла исключительно розами. Хотя с розами я, конечно, загнул: это сейчас у нас всего один человек прикован к веслу на галере, а тогда все были к нему прикованы, гребли изо всех сил, чтобы наша социалистическая галера смогла обогнать проклятый капиталистический пароход. И пахла та власть, конечно же, грубым мужским потом, а не розами.









Сомневаетесь? А вот очень значительное число современных россиян не сомневается в этом нисколько. Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», россияне относятся к советской власти периода 70-х – 80-х годов лучше, чем к современной российской. Современная российская власть ассоциируется у наших сограждан с криминалом и коррупцией, она кажется людям далекой, чужой и забюрокраченной.



А вот советская власть брежневского периода, наоборот, запомнилась нам как близкая к народу (целых 29% респондентов считают именно так), прочная (29%) и справедливая (22%). Что, согласитесь, вызывает некоторое недоумение у тех, кто помнит ту эпоху хоть немного. Но недоумевать можно сколько угодно, а то, что число ностальгирующих по СССР россиян действительно очень велико, опровергнуть не получится.



На всякий случай давайте уточним: увы, дорогие россияне совершенно правы относительно современной российской власти. Она действительно ассоциируется и с криминалом, и с бюрократией. Она, как никогда, отдалилась от народа, отгородилась от него заборами, личной охраной, секретарями и помощниками. Так что подобные ощущения возникли у людей отнюдь не на пустом месте, и винить в этом некие внешние силы и вражескую пропаганду бесполезно: по заслугам и отношение.



Но все-таки странно, что люди, многие из которых ещё помнят поздний СССР, пытаются как-то идеализировать тот государственный строй и ту власть. Неужели она этого заслуживала?



По пьянке упал с моста… прямо в Кремль

Тем, кто искренне верит в добрых членов ЦК КПСС, в их близость народу, напомню, как к власти шел Борис Ельцин. Вы думаете, он предлагал какую-то экономическую программу, идеи по реформированию страны, отличные законодательные инициативы? Нет! Он просто объявил себя борцом с партийными привилегиями! Может, кто-то ещё помнит тот знаменитый пиар-ход, когда Ельцин стоял в очереди в поликлинику? Да, это было всего один раз, но весь советский народ буквально захлебнулся от умиления: ну надо же, какой молодец!



Да, в ту пору люди очень хорошо понимали, насколько далека эта власть от народа и его чаяний. Что партийная, что советская верхушка (сразу прошу прощения у тех, кто не знает разницы) были окружены такими же заборами, как и верхушки нынешние. Да, у них не было миллионов, но были отдельные поликлиники (и даже отдельное управление Минздрава), были специальные продуктовые пайки, куда входили продукты, незнакомые большинству советских граждан (вроде копченого угря, настоящей финской салями и тому подобные). Правда, они не отдыхали на Мальдивах и Сейшелах. Но Крым и Черноморское побережье Кавказа были им доступны, что называется, по щелчку пальцев, тогда как рядовому советскому служащему должно было очень повезти, чтобы он стал обладателем заветной путевки в ведомственный или профсоюзный санаторий в Крыму.



Так вот, тогда это настолько надоело рядовому советскому обывателю, что Ельцину достаточно было один раз в очереди постоять да по пьянке на «Волге» с моста упасть, чтобы народная молва моментально провозгласила его «одним из нас». Ещё раз повторю: больше он не запомнился ничем, абсолютно. Тупо бил в одну точку: привилегии, привилегии, проклятые коммунисты, верните наши привилегии…



Кстати, один современный деятель мне очень напоминает незабвенного Бориса Николаевича. Так же тупо бьет в одну точку: коррупция, коррупция, коррупция! Эффект, правда, чуть пожиже, но потихоньку ведь набирает этот товарищ электоральную базу, согласитесь? Кстати (это уже не имеет прямого отношения к теме), вы обращали внимание, как сильно Навальный даже чисто внешне похож на Ельцина? Он, бедный, даже бородку отрастил, чтобы сходство не так сильно в глаза бросалось. Но куда там: и внешность, и методы настолько похожи, что поневоле начинаешь верить в переселение душ…



То есть тезис про некую близость советской власти к народу давайте оставим на совести тех, кто «помнит» её только по рассказам Кости Семина и папы с мамой, ностальгирующих по временам своей молодости. Но, возможно, другие воспоминания наших современников верны?



Что там насчет того, что советская власть была очень «прочной»? Серьезно?! Это власть, которая развалилась от действий одного человека? Прочная?









Недолго мучилась старушка

Я приведу пример прочной власти. США и их политическая система – вот пример прочной власти. Причем заметно это именно сейчас, когда президентом стал Дональд Трамп. Стоило этой системе идентифицировать его как чужака, причем потенциально опасного, как она моментально повязала его по рукам и ногам, не давая и шагу ступить в направлении, отличном от магистрального. То есть никаких шагов навстречу России, никакого признания Крыма, никаких глобальных сделок и новых зон влияния: как давил Вашингтон на Москву с целью уничтожения России (политического, конечно), так и продолжает давить, и Трамп послушно встроился в американский политический мейнстрим – ни шагу вправо, ни шагу влево…



А как все было с Горбачевым, помните? «Прочная» советская власть сложила ручки на груди и спокойно испустила дух, сделав пару конвульсий только перед самой своей кончиной. И не надо говорить про предательство: оно, возможно, и было, но в том-то и дело, что запаса прочности у системы не было вообще, и действий пары предателей и одного не очень компетентного (это ещё очень мягко сказано) руководителя хватило для её тотального разрушения.



Насчет справедливости советской власти трудно сказать что-то определенное. Самый гуманный советский суд и правоохранительная система выпестовали тех самых уголовников, которые потом и устроили в России страшный кровавый шабаш. Но за украденный мешок картошки сажали!



Было ли справедливым то, что цветной телевизор, и в подметки не годящийся иностранным аналогам, стоил три месячных зарплаты простого советского гражданина? А на машину, качество которой вошло в легенды (и в анекдоты), нужно было всей семьей откладывать чуть ли не десятилетие? Хотя мало было накопить нужную сумму – потом за этой машиной нужно было ещё и в очереди постоять. Иногда тоже лет пять-шесть.



Справедливо было всю жизнь мечтать о загранпоездке, ведь так хочется посмотреть мир, но так ни разу за границу и не съездить? Увы, советская власть гражданам своим не доверяла и считала, что им лучше сидеть дома. Исключения, конечно, были, при большом желании в какую-нибудь Болгарию вырваться было можно, но об этом ли мечтали романтичные советские дети, зачитывавшиеся Жюлем Верном?



Правда, в этом вопросе некоторая справедливость все-таки была: с загранпоездками трудно было для всех, даже для партийных и советских работников. С Болгарией у последних было полегче, это правда, но чего они не видели в той Болгарии, которую называли шестнадцатой республикой СССР?



И совсем справедливо было то, что паспорта крестьянам в СССР выдали только в 1974 году. До этого, увы, их положение если и отличалось от положения крепостных, то не очень сильно…



Да, для кого-то справедливость выглядит именно так: бедненько, скромно, с оглядкой на жирующих начальников. Но вроде бы не хуже, чем у соседей, а как там эти начальники живут, кто ж их знает, верно? Негласный карт-бланш на купирование турецкой поддержки боевиков в Идлибе?



Назло маме отморозим себе голову!

Наверное, нет смысла пытаться в одной статье опровергнуть все мифы, которые сложились у нас об СССР. Но напоминать о том, как было на самом деле, все-таки нужно. О «близости к народу», о «справедливости», о «дружбе народов» и тому подобном…



Но все-таки нужно напомнить и действующей власти о том, что в большинстве своем подобные настроения являются лишь вполне закономерной реакцией самой инфантильной части нашего населения на её, этой самой власти, ошибки и недоработки. Понимаете, дорогие наши товарищи гребцы, как бы смешно ни звучало детское «пойду на улицу и назло маме отморожу себе уши», он ведь пойдет и отморозит! Назло вам пойдет и отморозит!



Только сейчас таких «детей» у нас многие миллионы: помнящих только хорошее, ненавидящих все, что происходит вокруг здесь и сейчас, и готовых хоть куда, хоть к черту на рога, лишь бы подальше от того стыда, который окружает вас и то, что вы делаете.



А мальчики с волшебными дудочками, готовые повести за собой эту массу людей, у нас уже есть. Они работают на ведущих телеканалах нашей страны, выходят в эфир в неизменных красных рубашечках, говорят красиво и гладко, как учили в американском университете – в общем, кого-то могут и увлечь.



И тогда мы отправимся назад, в прошлое. Но поскольку уже почти никто и не помнит, как оно там на самом деле управлялось и делалось, получится у нас, как обычно, пародия. Или трагедия.



А вы продолжайте замечать только Навального… Раньше, как все мы хорошо знаем, и вода была мокрее, и трава зеленее, и небо выше. Что уж говорить про власть – понятно, что во времена нашей молодости она была белой, пушистой и пахла исключительно розами. Хотя с розами я, конечно, загнул: это сейчас у нас всего один человек прикован к веслу на галере, а тогда все были к нему прикованы, гребли изо всех сил, чтобы наша социалистическая галера смогла обогнать проклятый капиталистический пароход. И пахла та власть, конечно же, грубым мужским потом, а не розами.Сомневаетесь? А вот очень значительное число современных россиян не сомневается в этом нисколько. Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», россияне относятся к советской власти периода 70-х – 80-х годов лучше, чем к современной российской. Современная российская власть ассоциируется у наших сограждан с криминалом и коррупцией, она кажется людям далекой, чужой и забюрокраченной.А вот советская власть брежневского периода, наоборот, запомнилась нам как близкая к народу (целых 29% респондентов считают именно так), прочная (29%) и справедливая (22%). Что, согласитесь, вызывает некоторое недоумение у тех, кто помнит ту эпоху хоть немного. Но недоумевать можно сколько угодно, а то, что число ностальгирующих по СССР россиян действительно очень велико, опровергнуть не получится.На всякий случай давайте уточним: увы, дорогие россияне совершенно правы относительно современной российской власти. Она действительно ассоциируется и с криминалом, и с бюрократией. Она, как никогда, отдалилась от народа, отгородилась от него заборами, личной охраной, секретарями и помощниками. Так что подобные ощущения возникли у людей отнюдь не на пустом месте, и винить в этом некие внешние силы и вражескую пропаганду бесполезно: по заслугам и отношение.Но все-таки странно, что люди, многие из которых ещё помнят поздний СССР, пытаются как-то идеализировать тот государственный строй и ту власть. Неужели она этого заслуживала?Тем, кто искренне верит в добрых членов ЦК КПСС, в их близость народу, напомню, как к власти шел Борис Ельцин. Вы думаете, он предлагал какую-то экономическую программу, идеи по реформированию страны, отличные законодательные инициативы? Нет! Он просто объявил себя борцом с партийными привилегиями! Может, кто-то ещё помнит тот знаменитый пиар-ход, когда Ельцин стоял в очереди в поликлинику? Да, это было всего один раз, но весь советский народ буквально захлебнулся от умиления: ну надо же, какой молодец!Да, в ту пору люди очень хорошо понимали, насколько далека эта власть от народа и его чаяний. Что партийная, что советская верхушка (сразу прошу прощения у тех, кто не знает разницы) были окружены такими же заборами, как и верхушки нынешние. Да, у них не было миллионов, но были отдельные поликлиники (и даже отдельное управление Минздрава), были специальные продуктовые пайки, куда входили продукты, незнакомые большинству советских граждан (вроде копченого угря, настоящей финской салями и тому подобные). Правда, они не отдыхали на Мальдивах и Сейшелах. Но Крым и Черноморское побережье Кавказа были им доступны, что называется, по щелчку пальцев, тогда как рядовому советскому служащему должно было очень повезти, чтобы он стал обладателем заветной путевки в ведомственный или профсоюзный санаторий в Крыму.Так вот, тогда это настолько надоело рядовому советскому обывателю, что Ельцину достаточно было один раз в очереди постоять да по пьянке на «Волге» с моста упасть, чтобы народная молва моментально провозгласила его «одним из нас». Ещё раз повторю: больше он не запомнился ничем, абсолютно. Тупо бил в одну точку: привилегии, привилегии, проклятые коммунисты, верните наши привилегии…Кстати, один современный деятель мне очень напоминает незабвенного Бориса Николаевича. Так же тупо бьет в одну точку: коррупция, коррупция, коррупция! Эффект, правда, чуть пожиже, но потихоньку ведь набирает этот товарищ электоральную базу, согласитесь? Кстати (это уже не имеет прямого отношения к теме), вы обращали внимание, как сильно Навальный даже чисто внешне похож на Ельцина? Он, бедный, даже бородку отрастил, чтобы сходство не так сильно в глаза бросалось. Но куда там: и внешность, и методы настолько похожи, что поневоле начинаешь верить в переселение душ…То есть тезис про некую близость советской власти к народу давайте оставим на совести тех, кто «помнит» её только по рассказам Кости Семина и папы с мамой, ностальгирующих по временам своей молодости. Но, возможно, другие воспоминания наших современников верны?Что там насчет того, что советская власть была очень «прочной»? Серьезно?! Это власть, которая развалилась от действий одного человека? Прочная?Я приведу пример прочной власти. США и их политическая система – вот пример прочной власти. Причем заметно это именно сейчас, когда президентом стал Дональд Трамп. Стоило этой системе идентифицировать его как чужака, причем потенциально опасного, как она моментально повязала его по рукам и ногам, не давая и шагу ступить в направлении, отличном от магистрального. То есть никаких шагов навстречу России, никакого признания Крыма, никаких глобальных сделок и новых зон влияния: как давил Вашингтон на Москву с целью уничтожения России (политического, конечно), так и продолжает давить, и Трамп послушно встроился в американский политический мейнстрим – ни шагу вправо, ни шагу влево…А как все было с Горбачевым, помните? «Прочная» советская власть сложила ручки на груди и спокойно испустила дух, сделав пару конвульсий только перед самой своей кончиной. И не надо говорить про предательство: оно, возможно, и было, но в том-то и дело, что запаса прочности у системы не было вообще, и действий пары предателей и одного не очень компетентного (это ещё очень мягко сказано) руководителя хватило для её тотального разрушения.Насчет справедливости советской власти трудно сказать что-то определенное. Самый гуманный советский суд и правоохранительная система выпестовали тех самых уголовников, которые потом и устроили в России страшный кровавый шабаш. Но за украденный мешок картошки сажали!Было ли справедливым то, что цветной телевизор, и в подметки не годящийся иностранным аналогам, стоил три месячных зарплаты простого советского гражданина? А на машину, качество которой вошло в легенды (и в анекдоты), нужно было всей семьей откладывать чуть ли не десятилетие? Хотя мало было накопить нужную сумму – потом за этой машиной нужно было ещё и в очереди постоять. Иногда тоже лет пять-шесть.Справедливо было всю жизнь мечтать о загранпоездке, ведь так хочется посмотреть мир, но так ни разу за границу и не съездить? Увы, советская власть гражданам своим не доверяла и считала, что им лучше сидеть дома. Исключения, конечно, были, при большом желании в какую-нибудь Болгарию вырваться было можно, но об этом ли мечтали романтичные советские дети, зачитывавшиеся Жюлем Верном?Правда, в этом вопросе некоторая справедливость все-таки была: с загранпоездками трудно было для всех, даже для партийных и советских работников. С Болгарией у последних было полегче, это правда, но чего они не видели в той Болгарии, которую называли шестнадцатой республикой СССР?И совсем справедливо было то, что паспорта крестьянам в СССР выдали только в 1974 году. До этого, увы, их положение если и отличалось от положения крепостных, то не очень сильно…Да, для кого-то справедливость выглядит именно так: бедненько, скромно, с оглядкой на жирующих начальников. Но вроде бы не хуже, чем у соседей, а как там эти начальники живут, кто ж их знает, верно?Наверное, нет смысла пытаться в одной статье опровергнуть все мифы, которые сложились у нас об СССР. Но напоминать о том, как было на самом деле, все-таки нужно. О «близости к народу», о «справедливости», о «дружбе народов» и тому подобном…Но все-таки нужно напомнить и действующей власти о том, что в большинстве своем подобные настроения являются лишь вполне закономерной реакцией самой инфантильной части нашего населения на её, этой самой власти, ошибки и недоработки. Понимаете, дорогие наши товарищи гребцы, как бы смешно ни звучало детское «пойду на улицу и назло маме отморожу себе уши», он ведь пойдет и отморозит! Назло вам пойдет и отморозит!Только сейчас таких «детей» у нас многие миллионы: помнящих только хорошее, ненавидящих все, что происходит вокруг здесь и сейчас, и готовых хоть куда, хоть к черту на рога, лишь бы подальше от того стыда, который окружает вас и то, что вы делаете.А мальчики с волшебными дудочками, готовые повести за собой эту массу людей, у нас уже есть. Они работают на ведущих телеканалах нашей страны, выходят в эфир в неизменных красных рубашечках, говорят красиво и гладко, как учили в американском университете – в общем, кого-то могут и увлечь.И тогда мы отправимся назад, в прошлое. Но поскольку уже почти никто и не помнит, как оно там на самом деле управлялось и делалось, получится у нас, как обычно, пародия. Или трагедия.А вы продолжайте замечать только Навального… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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