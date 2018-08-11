Возвращение в Шарлотсвилл: что происходит в городе спустя год после массовых столкновений

В годовщину столкновений между ультраправыми и антифашистами в американском Шарлотсвилле будет введёно чрезвычайное положение. Власти этого небольшого городка в штате Вирджиния опасаются повторения беспорядков августа 2017-го, в результате которых погиб один человек и несколько десятков пострадали. Режим ЧП также объявлен на территории округа Колумбия, в окрестностях Вашингтона. Между тем активисты обеих сторон уже заявили, что готовятся провести новые акции протеста, и призвали к участию в них своих сторонников. Политологи отмечают, что причины, спровоцировавшие прошлогодний конфликт, никуда не исчезли — в обществе по-прежнему сильны межнациональные противоречия. Ситуацию усугубляют популистские заявления политиков, которые всё чаще высказываются на острую тему в преддверии осенних выборов в конгресс.

В американском городке Шарлотсвилл снова объявлен режим чрезвычайного положения — такое решение принял губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм. Власти боятся повторения прошлогодних событий, когда город приковал к себе внимание всего мира из-за происходивших там беспорядков. Также режим ЧП введён на территории округа Колумбия, в окрестностях Вашингтона. Власти призывают население воздержаться от участия в акциях, запланированных правыми организациями в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле.

«Мы надеемся, что годовщина этих событий пройдёт мирно», — говорится в заявлении губернатора.

Напомним, в середине августа прошлого года Шарлотсвилл стал ареной столкновений сторонников сноса памятника военному лидеру южан, генералу армии Конфередации Роберту Эдварду Ли, и противников этого решения властей. Поводом для кампании по ликвидации памятников героям времён Гражданской войны стали участившиеся в США преступления на почве расовой ненависти. Так, антифашисты сочли, что памятники деятелям Конфедерации оскорбляют чувства афроамериканцев.

Однако в Шарлотсвилле планы городского совета снести бронзовое воплощение военачальника южан и переименовать названный в честь него парк в Парк эмансипации натолкнулись на ожесточённое сопротивление со стороны местных неонацистов.

11 августа они организовали факельное шествие под лозунгами «Жизнь белых имеет значение» и «Они нас не заменят». В мероприятии приняли участие ультраправые организации, такие как ку-клукс-клан и Лига Юга. Демонстрация очень быстро переросла в многочисленные столкновения между правыми активистами и ультралибералами, поддерживавшими снос памятника генералу Ли.

Столкновения в Шарлотсвилле (США) 12 августа 2017 года

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© Shay Horse

На следующий день стычки продолжились, в общей сложности в конфликте приняли участие порядка полутора тысяч человек. В какой-то момент толпу антифашистов протаранил автомобиль, за рулём которого находился 20-летний националист. В результате инцидента погибла женщина, 19 человек получили ранения.

Чтобы подавить беспорядки, властям пришлось тогда объявить в городе чрезвычайное положение и прибегнуть к помощи Национальной гвардии.

«Утрированные представления»

Однако трагические события в Шарлотсвилле ещё больше активизировали кампанию по сносу «оскорбительных» монументов в США. В частности, мэр Нью-Йорка распорядился проверить все памятники города на предмет разжигания вражды на национальной почве. Волна критики захлестнула даже памятник первооткрывателю Америки. В Демократической партии США сочли, что Христофор Колумб был «противоречивой фигурой» и его статуя способна задеть чувства выходцев из Карибского бассейна. По стране прокатилась волна уличных акций протеста против ненависти и расизма.

Как отмечают эксперты, хотя Гражданская война закончилась во второй половине позапрошлого века, символика Конфедерации до сих пор вызывает бурные споры в США. И современный Шарлотсвилл — яркий тому пример. Одни видят в ней напоминание о рабстве, а другие говорят о том, что флаг с синими полосами на красном фоне, напротив, символизирует борьбу с экономическим угнетением со стороны северян и напоминает о храбрости солдат Юга.

Говоря о причинах, спровоцировавших кампанию по сносу монументов в США, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев напомнил об исторических противоречиях между Севером и Югом.

«Массовая установка этих монументов началась в конце XIX века и была связана в первую очередь с желанием южан получить какой-то реванш за поражение в Гражданской войне, — пояснил эксперт в интервью RT. — Воздвигая памятники, они заявили о своей моральной победе в противостоянии с Севером. И кампания по сносу памятников выступает своего рода напоминанием тем, кто ностальгирует по Конфедерации, о её поражении».

Несколько иной точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. По его мнению, монументы, которые никому не мешали на протяжении многих десятилетий, были искусственно превращены в объект идеологической борьбы.

«Они стали жертвой утрированных представлений о правах меньшинств», — отметил эксперт в интервью RT.

Кампания по борьбе с «оскорбительными» памятниками затронула и многие другие исторические фигуры, которые даже не имели прямого отношения к истории Соединённых Штатов. Так, власти Сиэттла в прошлом году предложили избавиться от некоторых монументов. В «разжигании ненависти» был заподозрен даже памятник Владимиру Ленину, установленный в городе.

При этом большинство американцев не поддерживают снос памятников историческим деятелям. В частности, против этой инициативы высказались 62% граждан США, опрошенных исследовательской службой Marist Institute for Public Opinion в августе прошлого года.

Против этого выступил и президент США Дональд Трамп.

«Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются на части, когда сносят наши красивые статуи и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из неё урок», — написал он в своём Twitter в 2017 году, комментируя события в Шарлотсвилле.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Президент осудил всплеск насилия в Вирджинии, но при этом подчеркнул, что в беспорядках участвовали обе стороны конфликта. Это заявление возмутило общественных деятелей и СМИ, Трампа заподозрили в симпатиях к правым организациям. Зато борцы за права меньшинств получили широкую поддержку со стороны журналистов и общественных деятелей. Компания Apple направила $2 млн правозащитным организациям на противодействие расовой ненависти в США, ещё $1 млн пожертвовал на эти цели благотворительный фонд актёра Джорджа Клуни.

Правда, борьба с расизмом в США порой носит достаточно однобокий характер, что также способствует росту противоречий в обществе, отмечают эксперты. Например, в этом году широкий общественный резонанс получила история журналистки Сары Чжон, сотрудничавшей с The New York Times: она публиковала в Twitter расистские посты, направленные против белого населения США. Это вызвало возмущение пользователей социальной сети, однако редакция издания отказалась уволить Чжон, мотивировав это тем, что журналистка таким образом якобы просто защищалась от нападок. Впоследствии темнокожая активистка Кэндис Оуэнс провела эксперимент, в котором она заново опубликовала твиты Чжон, заменив в них слово «белый» на «чёрный». После этого её аккаунт заблокировала администрация соцсети.

Конфликтный потенциал

Факторы, спровоцировавшие год назад ожесточённые столкновения, никуда не исчезли, отмечают эксперты. По их словам, нынешние опасения властей Шарлотсвилла по поводу повторения такого сценария вполне оправданны: и правые, и их оппоненты готовятся вывести в эти дни на улицы своих сторонников. Активисты антирасистского движения призвали своих сторонников выйти с 10 по 12 августа на акции протеста в американской столице.

«Мы призываем всех антифашистов и людей доброй воли принять участие в международных днях действия с 10 по 12 августа для массовой мобилизации в Вашингтоне», — заявили организаторы.

12 августа на улицы Вашингтона собираются выйти и правые активисты, они уже согласовали с властями митинг — мероприятие пройдёт неподалёку от Белого дома. Организаторы митинга просят участников не приносить с собой оружие или предметы, которые могут быть использованы в этом качестве, а также не реагировать на возможные провокации. На митинге выступят правые активисты, например экс-участник ку-клукс-клана Дэвид Дюк, известный своими антисионистскими взглядами.

5 августа правоохранителям Портленда (штат Орегон) пришлось использовать спецсредства, чтобы предотвратить прямое столкновение консерваторов и их противников. Митинг движения Patriot Prayer привлёк не только правых консерваторов, но и защитников прав иммигрантов и меньшинств и профсоюзных активистов, которые организовали собственную демонстрацию и начали обмениваться с оппонентами оскорблениями. Это не первая подобная стычка — в этом году митинги Patriot Prayer уже заканчивались беспорядками. Движение было основано в 2016 году, его активисты отрицают обвинения в расизме и заявляют, что выступают за соблюдение Первой поправки Конституции США в отношении белых консерваторов, чьи права, по их мнению, ущемляются.

По словам Васильева, администрация Белого дома вольно или невольно подыгрывает этим настроениям.

«Американское общество сегодня расколото, Трамп позиционирует себя как защитник белого большинства. И один из его аргументов — это проводимая им миграционная реформа, которая сегодня также служит одной из причин эскалации межрасовой и межнациональной напряжённости», — отметил эксперт.

Ещё во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп объявил борьбу с нелегальной миграцией одной из своих ключевых целей. Политик не стесняется в выражениях, говоря об иммигрантах — например, приезжих из Мексики он сравнивает с инфекцией. Многие эксперты считают, что Белый дом склонен преувеличивать вред, наносимый нелегальной миграцией. Однако такие лозунги пользуются популярностью у многих американцев, которые видят в приезжих конкурентов за рабочие места. Популистская риторика будет только усиливаться по мере приближения промежуточных выборов в конгресс, считают эксперты.

«Годовщина событий в Шарлотсвилле может быть использована как повод для выступления протрамповских сил. Градус напряжённости в обществе высок, пока непонятно, смогут ли местные власти предотвратить новые стычки», — считает Васильев.

Похожей точки зрения придерживается и Рогулёв: как пояснил эксперт,хотя ультраправых активистов в США по-прежнему немного, раскол в американском обществе продолжает расти.

Производство автомобилей на заводе General Motors, 1960-е годы

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© Scherl

По мнению эксперта, глубинные причины конфликта лежат всё же не столько в историческом, сколько в социально-экономическом русле. Если чернокожее население США всегда было в своей массе бедно и привыкло к такому положению, то рядовые светлокожие американцы крайне болезненно переживают снижение своего благосостояния. Это объясняет и рост неприязни к трудовым мигрантам, и общий рост конфликтных настроений, находящих разные формы выражения.

«Например, в 60-е годы часовая оплата труда в General Motors достигала порядка $50 в пересчёте на современные цены, компания была крупнейшим работодателем в США. Однако сегодня эту роль выполняют сети супермаркетов, где средняя зарплата не достигает порой и $10 в час. Неудивительно, что белое население чувствует себя лишним в собственной стране. На его недовольстве Трамп выиграл выборы, но вряд ли он сможет быстро решить проблемы, поэтому, скорее всего, напряжение будет расти», — подвёл итог Рогулёв.