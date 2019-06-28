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Возвращение в ПАСЕ. Смирительная рубашка для России?

28 июня 2019, 10:54  •  115 • Аналитика
Россия возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Наш депутат-журналист Пётр Толстой первым объявил радостную весть: «ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объеме без санкций». В России называют это дипломатической победой России, на цэевропейской Украине – «крайне опасным» для неё решением, потому что за ним может последовать снятие Европой санкций с России, признание Крыма российским, и киевские националисты останутся в Европе один на один с Москвой, Америка же так далеко!




Почему сейчас?


Итак, Европа возвращает Россию в ПАСЕ. Наши телеполитологи и депутаты твердят, что «Европа прозрела» в отношении Украины, «мы убедили Европу», «донесли позицию России, а Европа услышала нашу позицию», мы «проявили политическую выдержку», и теперь Европа будет знать «мнение России». Самые проевропейские не скрывают своей большой мысли: «Россия стала частью Европы!» Всё это лишь слова, слова, слова… Верят ли все эти депутаты и политологи сами в то, что они говорят?

Европа и «не прозрела», и «не убедилась», просто её верхушка поменяла политику в отношении России и продавила её в ПАСЕ. Французский президент Макрон недавно довольно цинично заявил, что Запад «не должен допустить» поворота России на Восток, дальнейшего сближения России и Китая. Это консолидированное мнение «старой Европы», и президент Трамп, кстати, того же мнения. ПАСЕ – это один из способов привязать Россию к Европе и к Западу, и ослабить её движение на Восток, но не только.

Европейские лидеры всегда прекрасно знают мнение России и без ПАСЕ, поэтому возвращение России в ПАСЕ вряд ли серьёзно повлияет на общую проамериканскую политику Европы в отношении России. Для Европы ПАСЕ – это прежде всего способ влиять на Россию, оказывать политическое и информационное «ценностное» давление на депутатский корпус России, элиты и общественное мнение. Санкции ПАСЕ серьёзно подорвали эту «мягкую силу» Европы в отношении России, и где-то в Европе или Америке признано целесообразным её восстановить. Украина не имеет к этому никакого отношения, вернее, её интересами пренебрегли: какие «интересы» могут быть у колонии-плацдарма?

Игра на «чужом поле»


Наши политики, в общем, исходят из такой же позиции: ПАСЕ — это способ и для России как-то влиять на Европу, дискутировать напрямую с её парламентариями. Однако нужно учитывать, что Европа имеет на площадке ПАСЕ подавляющее преимущество в количестве депутатов, экспертов и прочих «искусствоведов», поэтому кто на кого будет влиять, кто сможет использовать площадку ПАСЕ в своих политических интересах – это вопрос, в котором позиции России объективно много слабее позиций Европы. И вообще ПАСЕ находится в Европе, поэтому Россия будет всегда играть на «чужом поле».

Если снять розовые очки, то можно увидеть, что ПАСЕ является всего лишь площадкой политической и идеологической борьбы, а не местом для поиска истины и прозрений. Если наши депутаты будут ездить туда доносить «свою позицию» и в качестве котов леопольдов призывать Европу «жить дружно», как они призывают сейчас, тогда лучше бы нам в ПАСЕ не возвращаться.

Со стороны виднее?


Россия возвращается на площадку ПАСЕ, и это всё, что можно сказать. Европа меняет свою политику в отношении России, и какая будет новая политика Европы, неизвестно, но вряд ли она станет дружественной к России.

Хорошо известный в России американский политолог Дмитрий Саймс в пору санкционного обострения назвал ПАСЕ «смирительной рубашкой для России» и выразил мнение, что Москве стоит воспользоваться этим поводом, чтобы снять с себя «смирительную рубашку» ПАСЕ. Над этим предложением стоит подумать, несмотря на наше возвращение в ПАСЕ…
Виктор Каменев

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