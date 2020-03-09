Возвращение «Томагавка»: зачем морскую пехоту США планируют усилить противокорабельными ракетами

Корпусу морской пехоты США нужны новые наземные противокорабельные ракетные комплексы для размещения в Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в письме руководства корпуса, направленном в комитет по вооружённым силам сената Соединённых Штатов. Сообщается, что морпехи хотят модернизировать системы HIMARS и поставить в строй ранее запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты «Томагавк». По мнению экспертов, текущая активность американского военного руководства по усилению морской пехоты вызвана прежде всего стремительной модернизацией китайских ВМС.

Корпус морской пехоты США рассчитывает усилить свой арсенал противокорабельными ракетами морского базирования. Об этом говорится в письменном обращении руководства корпуса в комитет конгресса США по вооружённым силам.

«Противокорабельные ракеты наземного базирования позволят производить удары по кораблям с суши в рамках общих усилий ВМС по борьбе с надводными целями. Возможность передового развёртывания этих ракет и живучесть ракетного комплекса повысят поражающую способность наших военно-морских сил и помогут сдерживать действия противника на ключевой морской территории», — говорится в обращении.

Морская пехота направила обращение в комитет по вооружённым силам на фоне представленного администрацией Трампа проекта военного бюджета на 2021 год. В нём предусматривается серьёзное увеличение арсенала высокоточного ракетного оружия для американского флота. Конгресс США контролирует весь процесс принятия бюджета, поэтому командования разных видов вооружённых сил направляют в комитеты подобные письма с обоснованием трат на новое вооружение.

Морской HIMARS

Одним из компонентов нового противокорабельного арсенала наземного базирования должна стать система NMESIS — модернизированная версия реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые будут переоборудованы под запуск новой противокорабельной ракеты пятого поколения Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты поставляет американскому флоту компания Raytheon совместно с норвежской Kongsberg Defence Aerospace.

Американская РСЗО HIMARS

© U.S. Army

Базовый вариант РСЗО HIMARS представляет собой пусковую установку, размещённую на лёгком бронированном грузовике. Её ракеты класса «земля — земля» способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

В свою очередь, противокорабельные ракеты NSM имеют дальность стрельбы около 185 км и осуществляют полёт на малых высотах для ухода от радарного обнаружения. Naval Strike Missile обладает инфракрасной системой обнаружения цели для наведения на индивидуальную цель в плотной группе кораблей противника.

«Naval Strike Missile идентична по своим возможностям загоризонтному боевому комплексу, развёрнутому на боевых кораблях прибрежной зоны, и, таким образом, Корпус морской пехоты получит в своё распоряжение ракету, обладающую высокой манёвренностью, способностью лететь на предельно малой высоте над поверхностью моря и способностью заходить на цель сбоку, а не сверху вниз», — говорится в направленном в конгресс заявлении руководства Корпуса морской пехоты.

Как отмечают эксперты, вооружение Корпуса морской пехоты США противокорабельными ракетами отвечает планам Пентагона по наделению этих сил новыми качествами. Если прежняя стратегия, применявшаяся в ходе войн в Ираке и Афганистане, подразумевала использование морпехов как «облегчённой версии» сухопутной армии, то теперь они станут дополнением Военно-морских сил США.

«ВМС США действуют по принципу «ответ на определённые вызовы». Следовательно, в обозримом будущем они видят перед собой некие задачи, для выполнения которых необходимо обеспечить соединения морской пехоты дополнительным противокорабельным вооружением», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Новые возможности

Кроме модифицированных HIMARS, американские морские пехотинцы вооружатся и ракетами «Томагавк». О таких планах 4 марта объявил комендант корпуса генерал Дэвид Бергер во время своего выступления в конгрессе.

Пуск ракеты «Томагавк» с американского эсминца

Reuters

© Woody Paschall/U.S. Navy photo

«Ракета «Томагавк» — одно из средств, позволяющих реализовать наши цели. Это может стать ответом, первым шагом на пути к долгосрочному решению, которое может быть разработано через пять, шесть, семь лет. Но нам необходимо, чтобы небольшие установки получили возможность вести точный огонь на дальние дистанции и были способны представлять угрозу для военно-морских сил противника при размещении как на корабле, так и на суше», — отметил комендант корпуса.

Так генерал Бергер обосновал свою просьбу о закупке 48 ракет «Томагавк», которые раньше поставлялись только на нужды флота.

Ранее модификации ракет «Томагавк» наземного базирования были запрещены ДРСМД, подписанным Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году. Однако в прошлом году администрация Дональда Трампа приняла решение об одностороннем выходе США из договора.

Этот шаг открывает для американских военных новые возможности по закупке подобных ракет: в 2021 году Пентагон намеревается закупить у корпорации Raytheon 203 такие ракеты на сумму $402 млн, сообщает военное издание Task&Purpose.

Кроме того, ВМС США намерены приобрести у Raytheon 451 технический комплект модернизации уже имеющихся на вооружении «Томагавков» — они будут преобразованы в морские ракеты Maritime Strike Tomahawk (MST) и смогут поражать как стационарные наземные, так и движущиеся морские цели на дальности до 1,6 тыс. км.

В то же время аналитики считают, что необходимость модернизации комплексов HIMARS и ракет «Томагавк» свидетельствует о некотором отставании США в области ракетного вооружения морского базирования.

«Нужно будет разрабатывать ракеты нового типа, потому что «Томагавки» — очень старая разработка. Они были приняты на вооружение в 1970-е годы, то есть им уже более 40 лет. Вполне можно ожидать, что на вооружении скоро появится новый тип ракет, более точных, напоминающих российские «Калибры», — предположил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

При этом он подчеркнул, что сам факт возвращения к эксплуатации оружия, ранее запрещённого ДРСМД, выдаёт истинные мотивы, по которым Вашингтон вышел из договора.

«Конечно же, всё, что было сделано для того, чтобы выйти из ДРСМД, было сделано исключительно ради американских лобби. Конечно, они сначала создали новые ракеты и вернули в строй ранее запрещённые, а потом уже вышли из договора», — утверждает Судаков.

Тихоокеанский рубеж

Главный источник напряжённости между США и Китаем в Тихом океане — территориальный спор за акваторию Южно-Китайского моря и находящуюся в ней группу Парасельских островов, а также архипелаг Спратли. На них претендуют сразу несколько государств: КНР, Япония, Вьетнам и Филиппины.

Американская ударная авианосная группа в Южно-Китайском море

AFP

© Erwin Jacob V. MICIANO / Navy Office of Information

Острова имеют стратегическое значение, поскольку мимо них проходят морские маршруты, соединяющие Тихий и Индийский океаны через Малаккский и Сингапурский проливы. Суда, следующие из Европы, Индии и с Ближнего Востока в Японию, Китай и Корею, идут именно этим путём.

Американские корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию «свободы навигации». КНР критикует подобные действия, считая их посягательством на свой суверенитет.

Кроме того, Пекин неоднократно выражал протесты по поводу военного сотрудничества и совместных учений США и Тайваня, независимость которого КНР не признаёт.

По словам Сергея Судакова, текущая обеспокоенность США обстановкой в этом регионе объясняется тем, что в лице Пекина Вашингтон впервые получил полновесного противника как в торговой, так и в военной сфере.