Возвращение статуса мировой державы на Дальнем Востоке

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Большинство аналитиков говорят о росте военно-морской мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Поднебесная действительно сделала в последние годы резкий рывок в военной сфере. Однако совсем немногие аналитики призывают обратить внимание на рост военного влияния в регионе еще одной страны - России.

Большинство стран региона много лет не обращали на Россию внимания. Достаточно сказать, что во всех «Белых книгах», например, Австралии, посвященных военной стратегии, включая последнюю – за 2016 год Россия вообще не рассматривается как значительная военная держава применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

У такого снисходительного отношения имеется простое объяснение – в годы после окончания холодной войны политическое влияние России действительно существенно снизилось вместе с военной и экономической мощью. Подобное отношение было вполне оправданным в 90-е годы прошлого столетия и отчасти в начале нулевых уже XXI века, но сейчас оно явно ошибочно, пишет портал Conversation.

В 2000-е годы ситуация с армией в России начала постепенно меняться. Вооруженные силы России постепенно возвращали былую мощь. В первую очередь, российским военным, испытывавшим более десятилетия острейшую нехватку средств, помогли мощные финансовые вливания. Не менее важной была после долгого пренебрежения и забвения политическая поддержка нового руководства страны, в которой так нуждались военные.

В АТР динамика такая же, как в целом по ВС России. Военная мощь Москвы в регионе сделала в последние годы резкий рывок. Например, по данным Conversation, ВВС РФ, дислоцированные на Дальнем Востоке, получили в 2013-18 гг. порядка 300 новых самолетов. Это столько же, сколько составляют все ВВС такой далеко не самой последней в военном отношении страны, как Австралия.

К 2019 г. соединения Восточного военного округа (ВВО) получат более 6240 единиц новой и модифицированной военной техники, включая танки, ракеты и тяжелую артиллерию, самолеты и многое другое. Тихоокеанский флот (ТФ) России, главное орудие распространения влияния Москвы в АТР, рассчитывает получить к 2026 году до 70 новых боевых и вспомогательных кораблей, включая 11 атомных и дизель-электрических подводных лодок, а также 19 крупных надводных кораблей. Речь идет об одном из пяти российских флотов. Для сравнения, почти столько же кораблей рассчитывает получить за десять лет весь ВМФ Австралии.

Россия не просто перевооружается, но и показывает соседям возвращенную военную мощь. В этом году в Сибири и на Дальнем Востоке прошли крупнейшие более чем за треть века российские военные учения «Восток-2018». Согласно информации Министерства обороны Российской Федерации, в них приняли участие 297 тыс. военнослужащих ВС РФ, свыше 1000 военных самолетов и 80 кораблей. В отдельных фазах учений принимали участие военнослужащие из Монголии и Китая. Морская часть учений «Восток-2018» проходила в Охотском и Беринговом морях.

НАТО, естественно, тут же назвало учения «Восток-2018» репетицией «полномасштабного военного конфликта» и военными играми, призванными показать всем, что Россия готова к возможной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все эти и другие шаги Москвы в регионе направлены на возвращение России статуса великой мировой державы.

Кроме игры мускулами, Москва сейчас активно использует и мягкую силу. Например, Россия продолжает оставаться главным поставщиком современных военных технологий в АТР. В прошлом году она стала вторым поставщиком оружия в мире после США. Российское оружие на общую сумму 45 млрд долларов было поставлено в 2017 г. в 52 страны мира. 60% экспорта российского оружия идет в Азию. Особенно много его в странах Юго-Восточной Азии.

Россиян в военной форме в последние годы все чаще можно увидеть в разных частях Азии. Так в октябре начались и еще не закончились пакистано-российские учения «Дружба-2018», проходящие в Пакистане, а отряд кораблей ТФ совершает сейчас дальний поход с заходом в порты ряда азиатских стран, включая Японию.

При помощи продаж оружия и активности военных Россия все сильнее притягивает на свою орбиту азиатские страны и меняет баланс сил в регионе. В дополнение к существующим отношениям в области безопасности и обороны с Китаем, Индией и в последнее время Пакистаном Москва энергично пытается строить связи и с другими странами: Индонезией, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами, Таиландом, Фиджи и другими.

Так в самом конце прошлого года российские стратегические бомбардировщики провели учения на индонезийских аэродромах по соседству с Австралией, страной, поддерживающей очень тесные отношения с США в военной сфере. Министерство обороны Австралии привело войска в Дарвине, на севере Зеленого континента, в состояние повышенной боевой готовности. В мае уже этого года российский тренировочный корабль впервые зашел на Папуа - Новую Гвинею.

Пока Китай справляется с ситуацией в Южно-Китайском море, которое он считает на 80% своим, собственными силами. Но в случае необходимости, не исключено, российские военные корабли могут помочь Пекину и войти в этот важнейший экономический и стратегический водоем с целью продемонстрировать союзнические отношения. Демонстрация, если она, конечно, состоится вне всяких сомнений будет впечатляющей и убедительной.

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