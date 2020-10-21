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Возвращение советских названий в Одессе вызвало истерику украинского телеведущего

21 октября 2020, 11:55  •  246 • Политика
Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Националисты Незалежной опасаются, что вслед за одесситами от новых героев откажутся и жители других регионов
Переименование проспекта Небесной Сотни в Одессе в проспект Маршала Жукова вызвало нервную реакцию украинских русофобов. Они опасаются не только забвения "героев майдана" в конкретном городе, но и цепной реакции по всей стране.
Известный украинский телеведущий Остап Дроздов высмеял одесситов, которые продолжают называть проспект Небесной Сотни прежним именем Маршала Жукова – кто-то по старой памяти, кто-то из несогласия переписывать историю.
"Не могут они там ходить, прям, им там асфальт ноги печет! Не могут они смириться – им давай Ленина, давай всю эту мерзость!"
– устроил Дроздов истерику в эфире "4 канала". Предложившего вернуть улицам Одессы исторические названия мэра города Геннадия Труханова телеведущий называл "оно", "лысое" и высмеивал его прежние патриотические высказывания. А жителям Одессы напомнил, что участники "небесной сотни" положили свои жизни "за европейскую мечту", тогда как маршал Жуков был просто "мясник".
"Теперь вопрос по Харькову возникает. Сейчас пойдет парад откатов (– по названиям – прим.ред.), потому что существует принцип домино",
– приводит опасения Дроздова "Политнавигатор".
Ранее мэр Одессы Труханов заявил, что некоторые улицы города были переименованы неправильно, так как они не попадают под закон о декоммунизации. В частности, речь о проспекте Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии. По его словам, городская историко-топонимическая комиссия идею поддержала.
При этом в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Евросолидарность" пригрозили Труханову судом, если он посмеет изменить названия, которые были присвоены городским объектам в Одессе в 2016 г., передает "5 канал".
Ранее Московский проспект и проспект генерала Ватутина в Киеве были переименованы в честь местных националистов.

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