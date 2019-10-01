Возвращение Себастьяна Курца

К кому апеллирует молодой канцлер Австрии – бывший и будущий?

На досрочных парламентских выборах в Австрии 29 сентября победителем снова стала Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца, который возвращается на пост канцлера Австрийской Республики.

По официальным данным МВД Австрии, партия Курца победила, набрав 38,4% голосов избирателей. Это много. Больше, чем на парламентских выборах 2017 года, когда АНП завоевала 31,4% голосов. Социал-демократы получили 29 сентября 21,5% голосов, Австрийская партия свободы (АПС) – 17,3%, зелёные – 12,4%, «Новая Австрия» – 7,4%. Убедительная победа Австрийской народной партии неоспорима, но, чтобы сформировать правительство, победителю придётся снова создавать коалицию.

«Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем все, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей, – заявил Курц после объявления предварительных итогов выборов. – …Для нас это исторический день, такого разрыва между первым местом и вторым еще не было на выборах», – подчеркнул Курц.

Когда ему был 31 год, в октябре 2017-го, он впервые стал главой правительства – самым молодым в Европе. Его партия тогда тоже выиграла выборы, создав правящую коалицию с АПС (Партией свободы). Однако чуть более полутора лет спустя парламент вынес правительству Курца вотум недоверия из-за скандала с тогдашним вице-канцлером и лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе. Крупнейшие немецкие газеты опубликовали видеозапись, где Штрахе встречается на курорте Ибица в Испании с загадочной дамой (её объявили «племянницей русского олигарха») и обсуждает с ней возможность покупки австрийской газеты для оказания влияния на выборы. Штрахе отправился в отставку, правительство пало. Верховная прокуратура Австрии, изучив позднее видеозапись выяснила, что загадочная дама вовсе не россиянка и не племянница русского олигарха, а гражданка Латвии, но дело было сделано – Себастьяна Курца оттеснили.

Будучи канцлером, он вёл себя необычно для европейского политика: выражал несогласие с Брюсселем по вопросам иммиграции; участвовал в совместных с Россией газовых проектах; ездил в Москву; встречался с Путиным.

В нынешней избирательной кампании партия Курца победила под лозунгами «отечества», «идентичности» и «дистанционирования от элит». Однако возможна ли коалиция с прежним союзником – Партией свободы?

Лидер АПС Норберт Хофер заявил, что результаты выборов, видимо, означают для его партии отказ от участия в коалиционных переговорах с Курцем и уход в оппозицию.

…В молодёжную организацию Народной партии Себастьян Курц вступил ещё подростком. Вскоре он руководил венским отделением партии. Затем возглавил партию на федеральном уровне, стал депутатом ландтага Вены. Его взлёту способствовало умение ловить настроения молодёжи. Чёрный цвет – официальный цвет АНП, и Курц выбрал лозунг Schwarz macht geil (примерно «Чёрный – это клёво» или даже «Чёрный делает тебя сексуально привлекательным»). Он арендовал чёрный «Хаммер», вывел на его багажнике надпись «Клёвомобиль» и колесил по городу в компании двух красоток в чёрных футболках и обтягивающих шортах. Респектабельный вид появился у него позже.

Заняв пост главы МИД в 27 лет, Курц стал самым молодым министром иностранных дел в мире. На этом посту он быстро добился превращения Вены в площадку важных международных встреч. Свою способность убеждать Курц проявил в разгар миграционного кризиса – ему удалось убедить руководителей балканских стран ввести жёсткие меры на границе и перекрыть поток беженцев через Балканы. Придерживаясь линии на сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, Курц обращается к той части исторического наследия своей страны, когда в состав Австро-Венгерской империи входили не только венгерские, но и чешские, словацкие, хорватские, а отчасти и польские земли…

Не ясно, однако, как будут дальше развиваться отношения Вены и Берлина – недавнее дело о немецком шпионаже в Австрии отнюдь не забылось.

И какова будет политика канцлера Себастьяна Курца в отношении России? Координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови полагает, что отношения будут «ровными, хорошими», но «если будет воля Франции, Германии, других крупных европейских игроков сохранить санкции, Австрия продолжит их поддерживать». Выбиваться из общеевропейского ряда Курц не станет. И неизвестно, сохранит ли он своё убеждение в том, что «США становятся все более и более ненадежными для нас».