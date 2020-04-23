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Возвращение Саакашвили: нет хлеба, зато будут зрелища

23 апреля 2020, 15:35  •  77 • В России

Я сначала не поверил. Ну не может быть на Украине настолько плохо с кадрами, чтобы на пост вице-премьера по реформам пришлось звать Мишико! «Для меня большая честь получить от президента Зеленского это предложение», - написал Саакашвили в соцсетях. Да это ж наверняка розыгрыш пранкеров!

Но нет. Выдержав мхатовскую паузу, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил: «Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ рассматривается». Смотр ему депутаты устроят в пятницу - на заседании Верховной Рады.

Экс-губернатор Одесской области старательно культивирует свой имидж успешного реформатора. Во время его президентства Грузия действительно преобразилась. По крайней мере, внешне. Однако, это заслуга, скорее, не гения Саакашвили, а внешних вливаний, в том числе и кредитных. Что-что, а загонять страну в долги Мишико умеет. При нем внешний долг страны вырос в шесть раз. При этом, к примеру, медицина стала платной, а безработица выросла до 30 процентов. Да и демократию он строил, как выяснилось после его бегства из страны, особенную – под себя.

Саакашвили в эти дни вообще очень активен. Требовал от Тбилиси назначить его официальным представителем Грузии, дескать, он вам в условиях пандемии найдет 5,5 миллиардов долларов. Теперь вот собрался спасать Украину. То ли кубышка опустела, то ли сезонное обострение. Которое, судя по всему, передалось и Зеленскому. В конце концов, это даже не смешно.

Достаточно вспомнить протеже Мишико Эку Згуладзе и Хатию Деканоидзе, которые занимались реформой полиции. Кто-то почувствовал изменения? Или может быть медицина при министре Александре Квиташвили стала, как в Германии? Опять же ставленник Саакашвили. Да и вообще, какие могут быть реформы во время пандемии и сопровождающего ее экономического кризиса.

Владимир Александрович, если вас американцы заставляют взять на работу своего любимчика с редким даром создавать хаос из ничего, вы подайте знак, мы поймем. Если же предположить, что Зеленский решил наступить на те же грабли, что и Порошенко, по доброй воле, то разумное объяснение можно найти только одно. Заметьте, как во время карантина активизировался Арсен Аваков, подмяв под себя всю информационную поляну. Главе МВД уже тесно в своем кабинете, он метит в премьеры. И как тут не вспомнить его трепетные отношения с Саакашвили? О битве стаканами до сих пор слагают легенды и монтируют смешные клипы. И если бы Зеленский был опытным аппаратным бойцом, ему бы понадобился противовес, способный слегка заземлить зарвавшегося министра. Хлеба, конечно, у народа от этого больше не станет. Зато зрелищ гарантировано на весь карантин. И это Зеленский понимает отлично – уже как шоумен, которому на время эпидемии надо чем-то занять свою аудиторию.

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