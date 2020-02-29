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Возвращение русского языка в школы поддержали 73% украинцев

29 февраля 2020, 13:54  •  135 • В России

Чудные дела творятся на соседней Украине. Рейтинг одобрения работы Зеленского в феврале нынешнего года, согласно данным социологических организаций, упал чуть ли не вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года – с77% до 47%.

Причем этот процесс имеет все шансы и дальше идти в том же направлении. Перед президентом Украины и его командой встает вопрос, что делать дальше, чтобы вернуть доверие избирателей. И социологи дают варианты ответов на него. Например, вернуть преподавание на русском языке в украинские школы и в общение с украинскими чиновниками.Так, по данным последнего опроса КМИС, проходившего в последнюю декаду февраля, 73% населения выступают за возвращение в той или иной степени русского языка на Украину. Какая красивая цифра, практически та же самая доля населения, что в свое время проголосовала за избрание Зеленского на пост президента страны. Не находите?

Если разбирать эти цифры подробнее, то стоит особо отметить, что 33% опрошенных считают, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право получать школьное образование на русском языке на всей территории Украины. Еще 40% уверены, что такое право надо обеспечить в тех областях, где большинство населения этого желает, но не на всей территории.

Лишь 24% респондентов высказались за то, что государство не должно этого делать и обеспечивать право на преподавание и общение на родном языке для русскоязычных. И эта цифра тоже удивительным образом совпадает с долей избирателей, которые голосовали на выборах президента за соперник Зеленского – Петра Порошенко.

Что касается общения с чиновниками, то и тут большинство опрошенных высказались за возвращение языка в общение с официальными лицами – 37% поддержали возможность такого общения для русскоязычных на всей территории страны, а еще 31% - в областях, где этого желает большинство населения.

Казалось бы, что еще надо команде Зеленского, которая и в парламенте продолжает сохранять свое подавляющее правящее большинство. Однако власти Украины игнорируют «глас народа», предпочитая под диктовку МВФ и других зарубежных «друзей» и «партнеров» проталкивать закон о введении на Украине рынка земли с правом ее свободной продажи. Против чего, кстати, выступают более 62% украинцев.

Сейчас в Верховную раду Украины подан законопроект о том, чтобы обеспечить в стране право на обучение национальных меньшинств на родном языке. Его авторами выступили депутаты от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский и «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин. Бужанский даже предложил внести изменения в регламент Рады и разрешить выступать в парламенте на русском языке – наверное, трудновато приходится на мове. Более того, в поданном ими законопроекте говорится, что Государство должно «способствовать изучению языков международного общения, прежде всего, английского и русского языков».

Но в то, что этот законопроект станет законом практически никто не верит. Достаточно будет привести под стены Верховной рады пару-тройку сотен радикальных «патриотов», чтобы от принятия закона у Зеленского отказались, в лучшем случае, просто тихо запихнув его «под сукно». Хотя потребность в русском языке у населения никуда не денется.

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