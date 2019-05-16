Возвращение России в ПАСЕ закрыло Климкину дорогу в Совет Европы

Впервые за много лет в Совете Европы не будет представлен глава МИД Украины. Об этом сообщил СМИ украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба. Он подтвердил, что министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин отменил свою поездку на заседание СЕ. Оно, напомним, должно пройти 16-17 мая в столице Финляндии.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки", - приводит слова постпреда "Европейская правда".

Как оказалось, дорогу в Совет Европы Климкину закрыло ранее принятое решение о возвращении России в ПАСЕ.

Это, судя по всему, первый "звоночек". Ранее Климкин вообще поставил СЕ ультиматум, заявив, что Киев, мол, перестанет выполнять свои обязательства по Минским договорённостям, если Россию вернут в ПАСЕ.

Кулеба же отмечает, что Незалежная вообще может пересмотреть в этом случае сотрудничество с СЕ, расценив его как "институт, утративший доверие к себе".