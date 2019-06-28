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Возвращение России в ПАСЕ - это сигнал Украине: Тактика ее ультиматумов больше не работает - депутат Рады
28 июня 2019, 07:39 • 127 • Политика
Привычная для Украины тактика радикальных призывов и предъявления ультиматумов больше не производит впечатления на Парламентскую ассамблею Совета Европы. С возвращением России в организацию новая украинская власть получила четкий сигнал об этом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Левочкина.
По словам парламентария, попытки и дальше проводить в Донбассе линию, которую проводила бывшая власть, не только будут ошибкой, но и ухудшат отношения между Киевом и европейскими странами. Диалог, который уже полным ходом идет между Россией и Европой, показал полный провал уходящего украинского руководства.
По ее мнению, из того факта, что российская делегация снова вернулась в ПАСЕ, не надо делать трагедии или считать, что "Украину предали". Придется свыкнуться с мыслью, что у европейских стран есть твердое желание вести диалог с Россией, одновременно подталкивая ее и Украину к переговорам по Донбассу.
Напомним, российская делегация была лишена права голоса после воссоединения Крыма с Россией и последующих событий на Украине. Вопрос о восстановлении в правах России рассматривался дважды в 2015 году, однако вместо этого последовал очередной виток антироссийских санкций, после чего российская делегация отказалась работать в ПАСЕ. После этого на фоне сохранявшихся в Страсбурге антироссийских настроений Россия перестала направлять заявки на восстановление своих полномочий.
26 июня ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах, что вызвало взрыв недовольства у делегации Украины.
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