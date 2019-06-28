Возвращение России в ПАСЕ - это сигнал Украине: Тактика ее ультиматумов больше не работает - депутат Рады

По словам парламентария, попытки и дальше проводить в Донбассе линию, которую проводила бывшая власть, не только будут ошибкой, но и ухудшат отношения между Киевом и европейскими странами. Диалог, который уже полным ходом идет между Россией и Европой, показал полный провал уходящего украинского руководства.

"Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут", - считает Юлия Левочкина.

По ее мнению, из того факта, что российская делегация снова вернулась в ПАСЕ, не надо делать трагедии или считать, что "Украину предали". Придется свыкнуться с мыслью, что у европейских стран есть твердое желание вести диалог с Россией, одновременно подталкивая ее и Украину к переговорам по Донбассу.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса после воссоединения Крыма с Россией и последующих событий на Украине. Вопрос о восстановлении в правах России рассматривался дважды в 2015 году, однако вместо этого последовал очередной виток антироссийских санкций, после чего российская делегация отказалась работать в ПАСЕ. После этого на фоне сохранявшихся в Страсбурге антироссийских настроений Россия перестала направлять заявки на восстановление своих полномочий.

26 июня ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах, что вызвало взрыв недовольства у делегации Украины.