Возвращение потерянных берегов • 59 • Аналитика







Первую годовщину своего президентского правления, которое, по-хорошему, следует считать не от формальной инаугурации, но от первых значимых шагов на посту главы Белого дома (а это март—апрель прошлого года) Дональд Трамп отметил точно так же, как и начало своего руководства – очередным ракетным ударом по Сирии.





В тот (первый) раз имела место чистой воды стартовая демонстрация своей крутизны и решимости, которую именно так и поняли во всем мире. Ну, понадобилось Трампу самоутвердиться, разваляв несколько сараев на безвестном сирийском аэродроме, с кем не бывает!



Но именно в силу данного понимания та силовая акция не имела и не могла иметь никакого продолжения. Её масштаб и продолжительность с самого начала были предельно ограниченными и дальнейшего развития не предполагали.



И вот прошел ровно год. И последовал второй удар практически по той же цели. У Трампа задача примерно та же, что и в первый раз – еще раз попытаться доказать всему миру свою крутизну и бесспорную дееспособность. Но на этот раз обстоятельства для его администрации и США в целом серьезно усложнились. Прежде всего потому, что по итогам минувшего года внешняя политика США может быть оценена только на твердую единицу с минусом. Трамп со своими маловразумительными амбициями и шараханьем из стороны в сторону за это время весьма основательно подорвал американский авторитет в глазах всего мира и доказал ровно обратное тому, что хотел. США предстали в облике безответственного болтуна, у которого семь пятниц на неделе.



Максимальным позором для Вашингтона обернулась история его взаимоотношений с Северной Кореей. Которая на глазах всего мира не стала играть в предложенную американцами игру «Я крутой! Всем бояться!» и нашла способ заставить Трампа забыть об угрозах «стереть КНДР с лица земли» и даже начать поиск путей сближения с этой непокорной страной.



По прошествии года этого праздника непослушания Америка оказалась в положении, когда её потребность доказывать свое всемогущество еще больше возросла. Тем более что за это время и другая страна, Сирия, полностью усвоив опыт Северной Кореи и при поддержке своих мощных союзников, развернула решающее наступление против мятежников и диверсантов всех мастей и добилась почти полного освобождения своей территории.



Таким образом, очередной объект для «воспитательной работы» Америки обозначился сам собой. Им снова оказалась Сирия. И Трамп, по уже оформившейся традиции, приказал нанести новый удар.



Однако на этот раз требовалось доказать миру нечто более конкретное и весомое, чем то, что Трамп — «мужик». Прежде всего явить мировому сообществу бесспорное доказательство военного превосходства США и их способности по-прежнему диктовать волю кому угодно с позиции силы.



Получилось это, мягко говоря, не очень убедительно. Никаких критических потерь или разрушений американский удар Сирии не причинил. Да и не мог причинить, с учетом того, что США отказались от выполнения первоначальной, самой азбучной задачи любой военно-воздушной операции – от попытки уничтожения системы ПВО противника.



Очевидно, что они сделали это вполне сознательно, ибо понимали, что номинально сирийская система ПВО все равно опирается в своей основе на российских спецов. И поэтому нападение на неё автоматически выводит ситуацию на неприемлемо высокий уровень прямой конфронтации с РФ.



Таким образом, уже в тот момент, когда американские ракеты еще только летели в сторону Сирии, и их даже еще никто не сбил, Америка уже вступила на путь обретения, казалось бы, навсегда потерянных берегов своей военно-политической деятельности.



Повторяю: такой вопрос в период первого удара по Сирии даже не стоял. А сейчас он возник. И американский ответ на него лучше всего можно описать посредством известной поговорки про умение протягивать ножки по одежке. «Наказать за Сирию»: США опять расширяют антироссийские санкции



Но дальше началось самое интересное. Американский удар никаких целей не достиг и при этих условиях достичь не мог. Соответственно, США оказались в еще более незавидном положении, когда их теоретически неотразимая военная мощь практически оказалась очень даже отразимой. Во всяком случае, в данном формате и масштабе её применения.



Иначе говоря, Трамп подкинул в мировой костер сомнений в необходимости и дальше считать Америку «царем горы» сразу много крайне нежелательных для Вашингтона поленьев.



В случае с Северной Кореей американцы по крайней мере заранее отступили, не доводя дело до открытия огня. И хотя бы частично сохранили лицо. Сомнения в их всесилии появились уже тогда. Но они еще требовали доказательств. Сегодня, когда США в Сирии реально применили свое оружие и ничего ровным счетом не добились, эти сомнения начинают стремительно перерастать в полную и окончательную уверенность.



То есть положение Штатов после этого удара стало еще хуже. С учетом данного обстоятельства казалось вполне логичным, что после такого почти ласкового обмена любезностями с сирийской ПВО в Штатах поднимется настоящее цунами возмущения таким непутевым верховным главнокомандующим, который на глазах всего мира довел Америку до такого вселенского позора. Зная о том, как много в США желающих укусить Трампа даже без особой на то причины, я, например, почти не сомневался в том, что мимо такого шикарного повода для новой травли его оппоненты точно не пройдут.



Но вот прошло уже несколько дней. Но даже американская пресса, которую обычно хлебом не корми, дай только позубоскалить об «агенте Путина» Трампе и потребовать от него решительных действий для поддержания мирового престижа Америки, как-то очень вяло и без привычного энтузиазма раскручивает эту тему. А точнее, откровенно спускает ее на тормозах. Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка



И этому есть предельно логичное объяснение. То самое, которое дало о себе знать, когда американские «Томагавки» и не шибко «умные», как выяснилось, JASSM, еще только летели к Сирии. Только сейчас оно стало еще более очевидным и бесспорным.



АМЕРИКА ЯВНО НАЩУПАЛА БЕРЕГА. ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ! И сегодня, наконец, до них реально начало доходить, что с ними не шутят. И что Америку на самом деле, а не только в голливудском ужастике, могут грохнуть в щебень, если только она не прекратит свои эксперименты с наращиванием ударов и испытанием пределов терпения Путина и его парней в Сирии.



Думаю, что сегодня не только на редакционных летучках в американской прессе, но также в кулуарах Белого дома, Конгресса и Пентагона их обитателями ведутся задушевные беседы примерно такого содержания: «Черт знает этих русских. От них всего можно ожидать. А что, если они действительно ответят по полной программе? Шутки шутками. Но что с нами то будет? Это же для Америки полный кирдык может наступить!»



И это отнюдь не мои домыслы. По данным той же американской прессы, именно предостережение американского министра обороны Мэттиса о возможном ответе русских привело к тому, что США были вынуждены максимально ограничить силу и масштаб своего удара.



Сегодня для американской прессы и местного «истэблишмента» продолжать маяться привычной фигнёй, занимаясь домогательствами к Трампу с оголтелыми призывами к новым ударам «повышенной мощности», означает реальный риск накликать на собственную голову кое-что более страшное и непоправимое, чем даже биржевой крах. Поэтому прежний «блестящий план» антитрамповский местной «элиты» в нынешних условиях может легко стать пропуском на тот свет.



Таким образом, возникает все более четкое ощущение того, что таки да, в Вашингтоне нащупали некие берега. Или, если хотите, пресловутые «красные линии». Заходить за которые равносильно для них риску нарваться на очень крупные неприятности. Соответственно, у нынешних США впервые за почти три десятилетия появляется четкое ощущение того, что они могут, а чего точно не могут себе позволить в отношениях с другими государствами и народами. Зачем американцы били по Сирии



А это ощущение есть не что иное, как самое фундаментальное основание для формирования куда более предсказуемой международной ситуации, в которой каждый из игроков, причем уже без всяких «эксклюзивных» исключений, наконец-то понимает пределы своих возможностей. И уже нет никого, кто, как раньше, безобразничал бы в мировом масштабе, совершенно не чувствуя берегов своей силы.



Сегодня все изменилось. И, похоже, это понимают и сами американцы. Что и следовало ожидать. Я всегда писал и утверждал, что англосаксы в силу своего исторического опыта понимают только силу и считаются только с силой. И когда она им в должной мере предъявлена, они, как все реалистически мыслящие люди, будут вынуждены сменить тон, а за ним и правила игры. Потому что убедятся: прежняя стратегия беспредела уже не работает и, стало быть, от неё надобно отказаться.



Именно к такому судьбоносному рубежу сейчас, после повторной ракетной атаки на Сирию, подошла все планета. Конечно же, подошла она не сама по себе. К этому её деликатно, но в то же время настойчиво подводили Россия и ее президент. Владимир Путин четко сформулировал свою позицию фразой «Нам дальше отступать некуда!» И неуклонно следует этому принципу там, где без этого нельзя обойтись. Не перегибая палку, но сгибая её всегда ровно настолько, насколько это необходимо. Так, как он это сделал только что в Сирии. Исторический период безбрежного хозяйничанья в мире англосаксонского «мирового гегемона» после несостоявшегося «наказания» Сирии можно считать окончательно завершенным.Первую годовщину своего президентского правления, которое, по-хорошему, следует считать не от формальной инаугурации, но от первых значимых шагов на посту главы Белого дома (а это март—апрель прошлого года) Дональд Трамп отметил точно так же, как и начало своего руководства – очередным ракетным ударом по Сирии.В тот (первый) раз имела место чистой воды стартовая демонстрация своей крутизны и решимости, которую именно так и поняли во всем мире. Ну, понадобилось Трампу самоутвердиться, разваляв несколько сараев на безвестном сирийском аэродроме, с кем не бывает!Но именно в силу данного понимания та силовая акция не имела и не могла иметь никакого продолжения. Её масштаб и продолжительность с самого начала были предельно ограниченными и дальнейшего развития не предполагали.И вот прошел ровно год. И последовал второй удар практически по той же цели. У Трампа задача примерно та же, что и в первый раз – еще раз попытаться доказать всему миру свою крутизну и бесспорную дееспособность. Но на этот раз обстоятельства для его администрации и США в целом серьезно усложнились. Прежде всего потому, что по итогам минувшего года внешняя политика США может быть оценена только на твердую единицу с минусом. Трамп со своими маловразумительными амбициями и шараханьем из стороны в сторону за это время весьма основательно подорвал американский авторитет в глазах всего мира и доказал ровно обратное тому, что хотел. США предстали в облике безответственного болтуна, у которого семь пятниц на неделе.Максимальным позором для Вашингтона обернулась история его взаимоотношений с Северной Кореей. Которая на глазах всего мира не стала играть в предложенную американцами игру «Я крутой! Всем бояться!» и нашла способ заставить Трампа забыть об угрозах «стереть КНДР с лица земли» и даже начать поиск путей сближения с этой непокорной страной.По прошествии года этого праздника непослушания Америка оказалась в положении, когда её потребность доказывать свое всемогущество еще больше возросла. Тем более что за это время и другая страна, Сирия, полностью усвоив опыт Северной Кореи и при поддержке своих мощных союзников, развернула решающее наступление против мятежников и диверсантов всех мастей и добилась почти полного освобождения своей территории.Таким образом, очередной объект для «воспитательной работы» Америки обозначился сам собой. Им снова оказалась Сирия. И Трамп, по уже оформившейся традиции, приказал нанести новый удар.Однако на этот раз требовалось доказать миру нечто более конкретное и весомое, чем то, что Трамп — «мужик». Прежде всего явить мировому сообществу бесспорное доказательство военного превосходства США и их способности по-прежнему диктовать волю кому угодно с позиции силы.Получилось это, мягко говоря, не очень убедительно. Никаких критических потерь или разрушений американский удар Сирии не причинил. Да и не мог причинить, с учетом того, что США отказались от выполнения первоначальной, самой азбучной задачи любой военно-воздушной операции – от попытки уничтожения системы ПВО противника.Очевидно, что они сделали это вполне сознательно, ибо понимали, что номинально сирийская система ПВО все равно опирается в своей основе на российских спецов. И поэтому нападение на неё автоматически выводит ситуацию на неприемлемо высокий уровень прямой конфронтации с РФ.Таким образом, уже в тот момент, когда американские ракеты еще только летели в сторону Сирии, и их даже еще никто не сбил, Америка уже вступила на путь обретения, казалось бы, навсегда потерянных берегов своей военно-политической деятельности.Повторяю: такой вопрос в период первого удара по Сирии даже не стоял. А сейчас он возник. И американский ответ на него лучше всего можно описать посредством известной поговорки про умение протягивать ножки по одежке.Но дальше началось самое интересное. Американский удар никаких целей не достиг и при этих условиях достичь не мог. Соответственно, США оказались в еще более незавидном положении, когда их теоретически неотразимая военная мощь практически оказалась очень даже отразимой. Во всяком случае, в данном формате и масштабе её применения.Иначе говоря, Трамп подкинул в мировой костер сомнений в необходимости и дальше считать Америку «царем горы» сразу много крайне нежелательных для Вашингтона поленьев.В случае с Северной Кореей американцы по крайней мере заранее отступили, не доводя дело до открытия огня. И хотя бы частично сохранили лицо. Сомнения в их всесилии появились уже тогда. Но они еще требовали доказательств. Сегодня, когда США в Сирии реально применили свое оружие и ничего ровным счетом не добились, эти сомнения начинают стремительно перерастать в полную и окончательную уверенность.То есть положение Штатов после этого удара стало еще хуже. С учетом данного обстоятельства казалось вполне логичным, что после такого почти ласкового обмена любезностями с сирийской ПВО в Штатах поднимется настоящее цунами возмущения таким непутевым верховным главнокомандующим, который на глазах всего мира довел Америку до такого вселенского позора. Зная о том, как много в США желающих укусить Трампа даже без особой на то причины, я, например, почти не сомневался в том, что мимо такого шикарного повода для новой травли его оппоненты точно не пройдут.Но вот прошло уже несколько дней. Но даже американская пресса, которую обычно хлебом не корми, дай только позубоскалить об «агенте Путина» Трампе и потребовать от него решительных действий для поддержания мирового престижа Америки, как-то очень вяло и без привычного энтузиазма раскручивает эту тему. А точнее, откровенно спускает ее на тормозах.И этому есть предельно логичное объяснение. То самое, которое дало о себе знать, когда американские «Томагавки» и не шибко «умные», как выяснилось, JASSM, еще только летели к Сирии. Только сейчас оно стало еще более очевидным и бесспорным.И сегодня, наконец, до них реально начало доходить, что с ними не шутят. И что Америку на самом деле, а не только в голливудском ужастике, могут грохнуть в щебень, если только она не прекратит свои эксперименты с наращиванием ударов и испытанием пределов терпения Путина и его парней в Сирии.Думаю, что сегодня не только на редакционных летучках в американской прессе, но также в кулуарах Белого дома, Конгресса и Пентагона их обитателями ведутся задушевные беседы примерно такого содержания: «Черт знает этих русских. От них всего можно ожидать. А что, если они действительно ответят по полной программе? Шутки шутками. Но что с нами то будет? Это же для Америки полный кирдык может наступить!»И это отнюдь не мои домыслы. По данным той же американской прессы, именно предостережение американского министра обороны Мэттиса о возможном ответе русских привело к тому, что США были вынуждены максимально ограничить силу и масштаб своего удара.Сегодня для американской прессы и местного «истэблишмента» продолжать маяться привычной фигнёй, занимаясь домогательствами к Трампу с оголтелыми призывами к новым ударам «повышенной мощности», означает реальный риск накликать на собственную голову кое-что более страшное и непоправимое, чем даже биржевой крах. Поэтому прежний «блестящий план» антитрамповский местной «элиты» в нынешних условиях может легко стать пропуском на тот свет.Таким образом, возникает все более четкое ощущение того, что таки да, в Вашингтоне нащупали некие берега. Или, если хотите, пресловутые «красные линии». Заходить за которые равносильно для них риску нарваться на очень крупные неприятности. Соответственно, у нынешних США впервые за почти три десятилетия появляется четкое ощущение того, что они могут, а чего точно не могут себе позволить в отношениях с другими государствами и народами.А это ощущение есть не что иное, как самое фундаментальное основание для формирования куда более предсказуемой международной ситуации, в которой каждый из игроков, причем уже без всяких «эксклюзивных» исключений, наконец-то понимает пределы своих возможностей. И уже нет никого, кто, как раньше, безобразничал бы в мировом масштабе, совершенно не чувствуя берегов своей силы.Сегодня все изменилось. И, похоже, это понимают и сами американцы. Что и следовало ожидать. Я всегда писал и утверждал, что англосаксы в силу своего исторического опыта понимают только силу и считаются только с силой. И когда она им в должной мере предъявлена, они, как все реалистически мыслящие люди, будут вынуждены сменить тон, а за ним и правила игры. Потому что убедятся: прежняя стратегия беспредела уже не работает и, стало быть, от неё надобно отказаться.Именно к такому судьбоносному рубежу сейчас, после повторной ракетной атаки на Сирию, подошла все планета. Конечно же, подошла она не сама по себе. К этому её деликатно, но в то же время настойчиво подводили Россия и ее президент. Владимир Путин четко сформулировал свою позицию фразой «Нам дальше отступать некуда!» И неуклонно следует этому принципу там, где без этого нельзя обойтись. Не перегибая палку, но сгибая её всегда ровно настолько, насколько это необходимо. Так, как он это сделал только что в Сирии. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 59 Источник Похожие новости «Нельзя проверить»: Москва и Вашингтон дали несовместимые описания ракетной атаки Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка Атака США стоила 100 млн долларов, но пользы не принесет

Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой! «Сталинский букварь» и будущее России Украинские новости? Спасибо, ешьте сами! Новости партнеров