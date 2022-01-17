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Возвращение Порошенко превратилось в уморительный мем: "I’ll be back!"

17 января 2022, 15:00  •  284 • Политика
Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в свою страну превратилось в уморительный мем, который начал расходиться по Сети. Знакомая многим фраза "I’ll be back" заиграла новыми оттенками.
В понедельник, 17 января, Пётр Порошенко вернулся на родину. Предполагалось, что он будет задержан как минимум для дачи объяснений по своим уголовным делам. Однако этого не случилось - по крайней мере, пока. Между тем сам Порошенко устроил из своего возвращения настоящее политическое шоу. В аэропорту была установлена сцена, с которой он и выступил с программной речью.
По сообщениям украинских журналистов, сейчас Пётр Порошенко направился в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. А в Госбюро расследований уже заявили, что приветствуют решение Порошенко вернуться на Украину и участвовать в собственном заседании.
Тем временем спектакль "возвращение Порошенко" уже оценили в Сети. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов выложил в своём Telegram-канале видео, которое подписал: "Какая страна, такой и Терминатор". На кадрах герой Арнольда Шварценеггера многократно повторяет известную фразу: "I’ll be back". Следом эту же фразу говорит и сам Порошенко.
Стоит отметить, что журналистов также заинтересовало, следят ли в Кремле за возвращением экс-президента Украины в свою страну. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ясно дал понять, что событие не стоит пристального внимания Москвы.
"Мы за этим не следим", - сказал он, отметив, что знает из сообщений СМИ о возвращении на Украину оппонента действующего президента страны Владимира Зеленского, но это не то событие, чтобы Кремль пристально за ним наблюдал.

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