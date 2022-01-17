Возвращение к срокам: зачем Порошенко прилетел на Украину

Судебный процесс над бывшим президентом Украины, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко начался 17 января. В этот день он под прицелом десятка телекамер вернулся из Варшавы в Киев . Политика подозревают в госизмене из-за поставок угля из ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если бы Порошенко остался за границей, то это означало бы автоматическое признание им обвинений и политическую смерть, считают эксперты. По их мнению, экс-президент рассчитывает на поддержку не только населения, но и западных коллег, некоторые из них уже называли уголовные дела против него политическим преследованием . Объективному разбирательству могло бы помочь создание международной судебной коллегии, заявили «Известиям» в Европарламенте.

«Туалетные бумажки издевательские» верните обратно

По возвращении на родину из Варшавы пятого президента Украины встречали не хлебом и солью, а с повесткой в суд. Однако экс-лидер решил не торопить события и не стал брать у следователей Государственного бюро расследований (ГБР) документ. Причем следователь так рьяно пытался догнать подозреваемого, что упал в образовавшейся давке , рассказали присутствовавшие там журналисты. На паспортном контроле, по словам соратников экс-главы государства, пограничники удерживали его дольше обычного. Однако в итоге ему удалось получить свой паспорт обратно. Оказавшись «на свободе», Петр Порошенко сразу приступил к агитации , призвав противников нынешнего президента Украины Владимира Зеленского объединиться.

— Зеленские и Коломойские (Игорь Коломойский — украинский бизнесмен. — «Известия»), пока мы строили фундамент нашего государства, разрушали Украину, вынимали из карманов налогоплательщиков десятки миллионов долларов и строили себе виллы в Лондоне и Италии . <...> А теперь, находясь у власти, обвиняют нас в госизмене. Все они будут нести за это ответственность, — сказал бывший глава государства.

Бывший президент Украины Петр Порошенко перед вылетом в Киев из Варшавы Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Приезд экс-президента не был неожиданностью — накануне он сам сообщил об этом в видеообращении к нынешнему президенту. Свой визит Петр Порошенко назвал плохой новостью для действующей власти . По его словам, он хочет защитить не себя, а украинское общество от некомпетентных политиков. Также в интервью украинским СМИ политик сказал, что «не позволит» себя посадить.

В середине декабря бывший глава государства покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. Как сообщили в его партии «Европейская солидарность», он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу». Политика подозревают в госизмене из-за поставок угля из ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы . 6 января сообщалось, что суд в Киеве наложил арест на всё имущество Порошенко. Аресту подлежат квартиры политика в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции экс-президента в ряде частных компаний.

По словам самого экс-президента, против него возбуждено уже 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Однако обвиняя его в госизмене, власть пересекает «красные линии», заявил Петр Порошено.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя предъявление Петру Порошенко подозрений в госизмене, отметил, что это не скажется на внутренней ситуации в стране .

«На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей, мы это видим, из разных областей… Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углем, с тем, что мы прочитали, — торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы », — говорил президент Украины в конце декабря.

У здания суда Петр Порошенко снова обратился к сторонникам, анонсировав начало объединения демократических сил Украины. По его мнению, действующая власть может бороться со своими оппонентами только посредством судов. Также он призвал полицию обратить внимание на то, что ему пытались незаконно назначить государственного адвоката. Однако в ГБР эти слова опровергли. В целом, как заявил политик, судебный процесс проходит с многочисленными нарушениями .

Петр Порошенко во время обращения к сторонникам у здания суда в Киеве Фото: REUTERS/Press Service of Petro Poroshenko/Mikhail Palinchak

— «Доказательства» не принимаю, все эти бумажки должны были быть показаны главе рады, но глава рады трижды сообщил, что не проинформирован. Генпрокурор должен был мне лично вручить подозрение, но не вручил. Потому дело надо вернуть в прокуратуру, а эту макулатуру и туалетные бумажки издевательские, которые они предоставили, должны быть отданы обратно в ГПУ, так как там должно быть хоть что-то, что можно использовать как доказательную базу, — сказал Петр Порошенко на заседании.

Во время процесса, продолжавшегося несколько часов, бывшему президенту стало скучно. Порошенко начал засыпать прямо в зале суда .

После перерыва обвинение попросило арестовать экс-президента с возможностью внесения залога $35,7 млн, а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет .

Политические перспективы

В экспертном сообществе считают, что с помощью возвращения в Киев Петр Порошенко хочет сохранить свою политическую репутацию . Как заявил «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, экс-президент Украины также рассчитывает на поддержку своих зарубежных коллег.

— Если бы он остался за границей, то это означало бы для него политическую смерть и автоматическое признание тех обвинений, которые ему выдвинули. Он надеется, что у него еще есть определенная часть иммунитета ввиду того, что он был президентом Украины и сотрудничал с Западом . Может быть, он даже попытается использовать эту ситуацию в свою пользу, создавая себе имидж гонимого политика, человека, пострадавшего за правду, — сказал эксперт.

В январе депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель уже назвала дела против Петра Порошенко грязными политическими играми. По ее словам, ЕП применит санкции против тех, кто преследует экс-президента.

Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— В нынешних условиях сложно представить, как Порошенко мог бы добиться справедливого суда, не омраченного политическими соображениями. Я думаю, что лучшим решением стало бы создание международной судебной коллегии с участием представителей всех заинтересованных сторон , — сказал «Известиям» депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.